Названа цель американского эсминца в Черном море

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Вечером 2 февраля американский эсминец Porter с крылатыми ракетами на борту вошел в акваторию Черного моря. В шестом флоте США рассказали о целях пребывания военного корабля близ территории России.
Эсминец будет участвовать учениях "Морской щит-2017", передает телеканал "360". Командир корабля сообщил, что судно заходит в Черное море вот уже на протяжении нескольких лет, что, по его словам, показывает желание США обеспечить безопасность и стабильность в регионе.
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