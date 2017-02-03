Названа цель американского эсминца в Черном море

Вечером 2 февраля американский эсминец Porter с крылатыми ракетами на борту вошел в акваторию Черного моря. В шестом флоте США рассказали о целях пребывания военного корабля близ территории России.

Эсминец будет участвовать учениях "Морской щит-2017", передает телеканал "360". Командир корабля сообщил, что судно заходит в Черное море вот уже на протяжении нескольких лет, что, по его словам, показывает желание США обеспечить безопасность и стабильность в регионе.