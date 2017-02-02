Госдума улучшит законы в сфере НКО

Госдума продолжит совершенствовать законодательство в сфере некоммерческих организаций, пообещал спикер палаты Вячеслав Володин во время визита в Волгоград. Поездка приурочена к 74-ой годовщине в Сталинградской битве.

Председатель Думы считает недопустимым решать проблему наличия социально ориентированных некоммерческих организаций за счет переформатирования в них бюджетных учреждений. По мнению Володина, создавать НКО необходимо там, где есть предпосылки, квалифицированные кадры и доверие к деятельности таких организаций.

"Не надо брать и – как мы видим в некоторых регионах - бюджетные учреждения переформатировать в НКО. А потом говорят: "У нас НКО появились", – отметил Володин на встрече с представителями некоммерческого сектора Волгоградской области.

По мнению спикера, формальный подход в этой сфере приведет к дискредитации самой идеи. При этом глава Думы обратил внимание на то, что НКО, которые занимаются социальными вопросами, "не должны быть в роли нелюбимых структур, у них должен быть равный с бюджетными учреждениями доступ к инфраструктуре".

Совершенствование законодательства в сфере социально ориентированных НКО Володин назвал приоритетным направлением работы Госдумы. Спикер привел статистику, согласно которой в России действуют 227 тысяч НКО, большая часть которых – организации социальной направленности, в их работе задействованы порядка 900 тысяч человек, а их услугами пользуются около 20 миллионов человек.

"Мы находимся в начале пути, идем по пути развития, и нам важно в рамках диалога, обратной связи посмотреть, что не срабатывает, какие вопросы нужно нам дополнительно посмотреть (в области законодательства о социально ориентированных НКО", – сказал Володин.

Сегодня, 2 февраля, в день празднования в Волгограде 74-й годовщины победы в Сталинградской битве Вячеслав Володин прибыл с визитом в город-герой Волгоград. Делегация из Москвы прямо из аэропорта отправилась на главную высоту России почтить память погибших советских солдат и офицеров. Вячеслав Володин вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на Мамаевом кургане возложили цветы на могилу маршала Василия Чуйкова. Председатель Госдумы также пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.