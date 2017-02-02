У россиян растет доверие к властям

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Сама партия также удерживает тренд на рост рейтинга. По данным опросов 9-15 января, он составлял 49,3%, 16-22 января достиг 50,8% и остался примерно на том же уровне 23-29 января (50,7%).
На росте популярности "Единой России" отразилась новая система работы с гражданами в регионах. Партия действует как ответственная политическая сила, заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По мнению политолога, у "Единой России" после получения конституционного большинства на выборах в сентябре было три альтернативы. Первая – собственно почивать на лаврах и ничего не предпринимать с точки зрения своей роли в системе и с точки зрения конкретных проектов. Вторая – использовать свое доминирование для давления на оппонентов для создания долговременной системы политического господства в парламенте. И третья – идти по пути ответственности, оптимизации, улучшения качества законопроектной работы, причем в диалоге с оппозицией. Орлов подчеркнул, что партия выбрала третий путь.
"Естественно, граждане, оценивая и Госдуму, и деятельность самой партии, видят этот выбор, так что оценки, которые есть, вполне закономерны", – пояснил политолог.
"Рейтинг партии уже сейчас достаточно высок. И реальная задача – сохранять его на достигнутом уровне".
Для этого, по мнению эксперта, нужно сохранять образ эффективности, усиливать работу в регионах, чтобы коммуникация депутатов с гражданами стала более заметной. Во время избирательных кампаний, например, губернаторских, нужно показывать, что партия является и участником политического процесса, и предлагает реальную программу и предпринимает конкретные действия по улучшению жизни людей, – добавил Дмитрий Орлов.
По мнению члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, рейтинг "Единой России" растет в связи с повышением открытости и выполнением предвыборных обещаний. Популярность партии связана и с существенными обновлениями в ней, произошедшими в последние годы.
"Партия "Единая Россия" стала первой политической силой, которая реализовала открытую модель предварительного голосования во всероссийском масштабе. Конечно, подобная открытость повышает уровень доверия к партии", – напомнил политолог. Еще одним фактором, повлиявшим на рост рейтинга "ЕР", по словам Зудина, стало выполнение предвыборных обещаний.
"Партия активно реализует предвыборную программу, с которой она пришла на выборы и победила на них. Способность партии держать слово тоже является важным условием сохранения к ней позитивного отношения в общественном мнении", – сказал Зудин, отметив, что на рост рейтинга партии повлияло повышение рейтинга президента России Владимира Путина, с которым ассоциируется партия.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал основной причиной чина роста рейтинга партии прошедший в январе 2017 года XVI съезд "Единой России". "Избрание новых руководящих органов, обсуждение реализации предвыборной программы партии в рамках дискуссионных площадок – события, которые широко освещались в прессе и, безусловно, привлекли внимание избирателя", – считает политолог.
Данилин также отметил, что немаловажным фактором является и постоянное присутствие "Единой России" в повестке деятельности Госдумы.
"Партия поддерживает связь с избирателем, активно выступает с заявлениями, которые разъясняют суть, принимаемых законопроектов".
На рост рейтинга, по словам политолога, также повлиял фактор дисциплины депутатов Госдумы, который не может не вызвать одобрение избирателя. Напомним, что с начала работы Госдумы VII созыва при новом председателе нижней палаты парламента Вячеславе Володине, было принято немало инициатив, которые ужесточили распорядок работы депутатов. В частности, парламентариям запретили голосовать друг за друга по доверенности и ввели штрафы за прогулы заседаний.
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