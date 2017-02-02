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У россиян растет доверие к властям

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина гражданами страны остается высоким. Об этом свидетельствуют результаты трех еженедельных опросов, которые проводились Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в январе.
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По данным соцопросов, с 9 по 15 января одобряли работу главы государства 85,3% опрошенных, а спустя две недели – 85,6%. Рейтинговый показатель Путина в сравнении с другими руководителями в последнюю неделю января оказался почти на три процента выше, чем в первую – 54,3%. В верхнюю тройку рейтинга одобряемых политиков также вошел премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

Сама партия также удерживает тренд на рост рейтинга. По данным опросов 9-15 января, он составлял 49,3%, 16-22 января достиг 50,8% и остался примерно на том же уровне 23-29 января (50,7%).

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На росте популярности "Единой России" отразилась новая система работы с гражданами в регионах. Партия действует как ответственная политическая сила, заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По мнению политолога, у "Единой России" после получения конституционного большинства на выборах в сентябре было три альтернативы. Первая – собственно почивать на лаврах и ничего не предпринимать с точки зрения своей роли в системе и с точки зрения конкретных проектов. Вторая – использовать свое доминирование для давления на оппонентов для создания долговременной системы политического господства в парламенте. И третья – идти по пути ответственности, оптимизации, улучшения качества законопроектной работы, причем в диалоге с оппозицией. Орлов подчеркнул, что партия выбрала третий путь.

Дмитрий Орлов. Фото: apecom.ru

"Естественно, граждане, оценивая и Госдуму, и деятельность самой партии, видят этот выбор, так что оценки, которые есть, вполне закономерны", – пояснил политолог.

"Рейтинг партии уже сейчас достаточно высок. И реальная задача – сохранять его на достигнутом уровне".

Для этого, по мнению эксперта, нужно сохранять образ эффективности, усиливать работу в регионах, чтобы коммуникация депутатов с гражданами стала более заметной. Во время избирательных кампаний, например, губернаторских, нужно показывать, что партия является и участником политического процесса, и предлагает реальную программу и предпринимает конкретные действия по улучшению жизни людей, – добавил Дмитрий Орлов.

По мнению члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, рейтинг "Единой России" растет в связи с повышением открытости и выполнением предвыборных обещаний. Популярность партии связана и с существенными обновлениями в ней, произошедшими в последние годы.

"Партия "Единая Россия" стала первой политической силой, которая реализовала открытую модель предварительного голосования во всероссийском масштабе. Конечно, подобная открытость повышает уровень доверия к партии", – напомнил политолог. Еще одним фактором, повлиявшим на рост рейтинга "ЕР", по словам Зудина, стало выполнение предвыборных обещаний.

Алексей Зудин. Фото: civilfund.ru

"Партия активно реализует предвыборную программу, с которой она пришла на выборы и победила на них. Способность партии держать слово тоже является важным условием сохранения к ней позитивного отношения в общественном мнении", – сказал Зудин, отметив, что на рост рейтинга партии повлияло повышение рейтинга президента России Владимира Путина, с которым ассоциируется партия.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал основной причиной чина роста рейтинга партии прошедший  в январе 2017 года XVI съезд "Единой России". "Избрание новых руководящих органов, обсуждение реализации предвыборной программы партии в рамках дискуссионных площадок – события, которые широко освещались в прессе и, безусловно, привлекли внимание избирателя", – считает политолог.

Павел Данилин. Фото: youtube.com

Данилин также отметил, что немаловажным фактором является и постоянное присутствие "Единой России" в повестке деятельности Госдумы.

"Партия поддерживает связь с избирателем, активно выступает с заявлениями, которые разъясняют суть, принимаемых законопроектов".

На рост рейтинга, по словам политолога, также повлиял фактор дисциплины депутатов Госдумы, который не может не вызвать одобрение избирателя. Напомним, что с начала работы Госдумы VII созыва при новом председателе нижней палаты парламента Вячеславе Володине, было принято немало инициатив, которые ужесточили распорядок работы депутатов. В частности, парламентариям запретили голосовать друг за друга по доверенности и ввели штрафы за прогулы заседаний.

Автор: Александр Комаров2 февраля 2017, 14:26

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