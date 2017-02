Немцы забыли позаботиться о Тиллерсоне

Причиной инцидента стало позднее подтверждение участия Рекса Тиллерсона в саммите. Организаторы мероприятия попытались найти отель поблизости, но все они оказались заселены.

В результате госсекретаря США поселили в санатории в 30 минутах езды от Бонна, сообщает Bloomberg. Именно такой путь пришлось проделать иностранным коллегам, включая лондонского мэра Бориса Джонсона, чтобы побеседовать с ним.

Первая зарубежная командировка бывшего главы ExxonMobil в статусе госсекретаря то и дело сопровождается конфузом. Ранее стало известно, что в рамках встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Рекс Тиллерсон сторонился журналистов.

Secretary Tillerson: Foreign Minister Lavrov and I had a productive meeting and we discussed a range of issues of mutual concern. pic.twitter.com/bCbwGf5V4J