Немцы забыли позаботиться о Тиллерсоне

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон столкнулся с неожиданными трудностями в Бонне, куда прибыл на двухдневный саммит "Большой двадцатки". При попытке заселиться в отель он узнал, что все номера забронированы.

Причиной инцидента стало позднее подтверждение участия Рекса Тиллерсона в саммите. Организаторы мероприятия попытались найти отель поблизости, но все они оказались заселены.

В результате госсекретаря США поселили в санатории в 30 минутах езды от Бонна, сообщает Bloomberg. Именно такой путь пришлось проделать иностранным коллегам, включая лондонского мэра Бориса Джонсона, чтобы побеседовать с ним.

Первая зарубежная командировка бывшего главы ExxonMobil в статусе госсекретаря то и дело сопровождается конфузом. Ранее стало известно, что в рамках встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Рекс Тиллерсон сторонился журналистов.

Secretary Tillerson: Foreign Minister Lavrov and I had a productive meeting and we discussed a range of issues of mutual concern. pic.twitter.com/bCbwGf5V4J — Department of State (@StateDept) 16 февраля 2017 г.

Западные СМИ отметили, что мероприятие пошло "не по сценарию": после приветственных фраз глав внешнеполитических ведомств журналисты получили сигнал покинуть помещение. Удивленный Лавров вступился за репортеров. "Зачем ты их выгнал?" – спросил он Тиллерсона.

Напомним, что 16 февраля новый госсекретарь США впервые побеседовал с представителями медиасферы. После недолгого общения с прессой Тиллерсон покинул конференц-зал, проигнорировав вопрос, виделся ли он с Лавровым прежде.