Тиллерсон удивил неловкостью на встрече с Лавровым
Новый госсекретарь США привыкает к должности, сообщает Bloomberg. Рексу Тиллерсону непросто вжиться в роль дипломата высшего ранга: совсем недавно он возглавлял компанию ExxonMobil и отвечал только на вопросы акционеров, уточняет издание.
Вероятно, именно поэтому беседа с Сергеем Лавровым и журналистами получилась "неловкой". По словам автора статьи, после приветственных фраз все пошло не по сценарию.
Это была первая встреча госсекретаря с представителями медиасферы со дня его вступления в должность. После диалога с Лавровым и недолгого общения с прессой Тиллерсон покинул конференц-зал, проигнорировав вопрос, виделся ли он с главой российского МИДа прежде.
Примечательно, что сотрудники СМИ получили сигнал покинуть помещение, когда американский госсекретарь начал отвечать на вопросы. "Зачем ты их выгнал?" – спросил коллегу удивленный Лавров. Как писали Dni.Ru, позже Тиллерсон заявил репортерам, что встреча была продуктивной.
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