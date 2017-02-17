Тиллерсон удивил неловкостью на встрече с Лавровым

Западные СМИ обсуждают первую встречу глав внешнеполитических ведомств США и России Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова. По словам журналистов, дискуссия в Бонне получилась неловкой.

Новый госсекретарь США привыкает к должности, сообщает Bloomberg. Рексу Тиллерсону непросто вжиться в роль дипломата высшего ранга: совсем недавно он возглавлял компанию ExxonMobil и отвечал только на вопросы акционеров, уточняет издание.

Вероятно, именно поэтому беседа с Сергеем Лавровым и журналистами получилась "неловкой". По словам автора статьи, после приветственных фраз все пошло не по сценарию.

Это была первая встреча госсекретаря с представителями медиасферы со дня его вступления в должность. После диалога с Лавровым и недолгого общения с прессой Тиллерсон покинул конференц-зал, проигнорировав вопрос, виделся ли он с главой российского МИДа прежде.

Примечательно, что сотрудники СМИ получили сигнал покинуть помещение, когда американский госсекретарь начал отвечать на вопросы. "Зачем ты их выгнал?" – спросил коллегу удивленный Лавров. Как писали Dni.Ru, позже Тиллерсон заявил репортерам, что встреча была продуктивной.