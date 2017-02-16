Конфуз на первой встрече Лаврова и Тиллерсона
"Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть", – это все, что успел сказать Рекс Тиллерсон перед телекамерами.
Правда, наиболее активные репортеры все-таки обратились с вопросом к российскому министру о влиянии "турбулентности" в Вашингтоне на российско-американские отношения. Сергей Лавров ответил коротко, он предельно ясно еще раз обозначил позицию Москвы: "Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств".
Российский министр также сообщил о намерении выработать на встрече параметры будущей работы со своим американским коллегой. Лавров подчеркнул, что у стран есть множество вопросов, подлежащих обсуждению.
Подводя итоги первой встречи с Лавровым, госсекретарь Тиллерсон
заявил, что администрация США во главе с президентом стремится найти новое
взаимопонимание с Россией. При этом глава американской дипломатии подчеркнул,
что Вашингтон добивается от Москвы содействия выполнению Минских соглашений.
В свою очередь, Сергей Лавров назвал встречу с Тиллерсоном продуктивной. Российский министр сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон подтвердили заинтересованность в борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии.
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