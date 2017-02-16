Конфуз на первой встрече Лаврова и Тиллерсона

На первой встрече министра иностранных дел России с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном произошел конфуз. Организаторы переговоров с американской стороны не дали договорить своему шефу и выгнали всех журналистов из комнаты, в которой проходила встреча.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США проходила в Бонне на полях министерского раунда консультаций G20. После короткого приветственного слова Сергея Лаврова свою вступительную речь начал произносить его визави, но американские организаторы встречи почему-то прервали госсекретаря и обратились к журналистам с просьбой покинуть помещение.

"Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть", – это все, что успел сказать Рекс Тиллерсон перед телекамерами.

Правда, наиболее активные репортеры все-таки обратились с вопросом к российскому министру о влиянии "турбулентности" в Вашингтоне на российско-американские отношения. Сергей Лавров ответил коротко, он предельно ясно еще раз обозначил позицию Москвы: "Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств".

Российский министр также сообщил о намерении выработать на встрече параметры будущей работы со своим американским коллегой. Лавров подчеркнул, что у стран есть множество вопросов, подлежащих обсуждению.

Подводя итоги первой встречи с Лавровым, госсекретарь Тиллерсон заявил, что администрация США во главе с президентом стремится найти новое взаимопонимание с Россией. При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон добивается от Москвы содействия выполнению Минских соглашений.



В свою очередь, Сергей Лавров назвал встречу с Тиллерсоном продуктивной. Российский министр сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон подтвердили заинтересованность в борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии.