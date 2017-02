Модного Обаму застали на острове с миллиардером

Наконец-то у Барака Обамы появилось время на то, чтобы по-настоящему расслабиться. Как выяснили журналисты, покинув Белый дом, экс-президент США сменил имидж и отправился на отдых на Британские Виргинские острова.

Папарацци застукали Обаму и его жену Мишель в компании владельца Virgin Group Ричарда Брэнсона, сообщает TMZ. По информации издания, экс-президент США прилетел на остров миллиардера неделю назад и, судя по опубликованным снимкам, весьма доволен своим новым образом жизни.

Obama's on vacation with the hat backwards. He's never coming back. pic.twitter.com/RUakcwwgtT — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 1 февраля 2017 г.

На фото Обама запечатлен в новом, совершенно непривычном для себя образе. Деловой костюм он сменил на черные шорты, футболку, бейсболку и темные очки. Стоит отметить, что выглядит экс-президент весьма стильно.

Meanwhile, The Obamas are having a great time in the Caribbean. Cap backwards!! pic.twitter.com/j1SxKq0QYd — Yashar (@yashar) 1 февраля 2017 г.

Как отмечает издание, Обама выглядит очень расслаблено и ничто не указывает на то, что он планирует вернуться в США и тот хаос, который творится там из-за "мусульманского запрета" Дональда Трампа.

Obama chilling with @richardbranson in the Virgin Islands with the all black shades and fit and backwards ball cap. He not comin back. pic.twitter.com/JxpbwNM1bS — KYLE + (@kylebillable) 31 января 2017 г.

Напомним, что 27 января новый президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию США обладателям грин-карт – гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Комментируя свое решение, президент Америки заявил, что оно направлено против террористов.

Въезд в страну будет разрешен сразу после принятия достаточных мер безопасности, заверил политик. При этом, указ Трампа вызвал у американцев шквал критики и породил очередные протестные акции.