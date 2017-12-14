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Зачем была нужна реформа третейских судов

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
С недавнего времени в России действует новая система третейских судов. Рассматривать споры имеют право лишь те организации, которые получили разрешение в правительстве. Одной из целей реформы было усовершенствовать работу третейских судов и при этом сохранить их независимость. Однако произошедшие изменения понравились далеко не всем.
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Вступивший в силу осенью 2016 года закон "Об арбитраже" установил, что третейским судом может быть только некоммерческая организация (НКО), получившая рекомендацию Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Министерстве юстиции и разрешение правительства. С ноября 2017 года третейские споры в России может рассматривать лишь ставшее постоянно действующим арбитражным учреждением НКО.

Исключение сделали лишь для Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате. В итоге к ноябрю 2017 года реформа сократила количество третейских судов в России с полутора тысяч (по другим данным, с трех тысяч) до четырех.

Для получения официального разрешения в Минюст поступило более 70 заявлений от десятков некоммерческих организаций. Получить его смогли две организации – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Институт современного арбитража (ИСА).

При этом некоторые эксперты и участники рынка реформу раскритиковали. Так, газета "Коммерсант" привела точку зрения управляющего партнера коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Александра Муранова, который заявил, что Минюст "начинает изобретать новые придирки и проявляет двойные стандарты и избирательность к заявителям". Более того, со ссылкой на некоего неназванного заявителя издание написало, что арбитражный центр при ИСА "создан при Минюсте, который поддерживает его через всяческие программы финансирования".

На официальном сайте Института современного арбитража сказано, что учредителем организации являются Федеральная палата адвокатов, Фонд поддержки правовых исследований и правового образования и LF Академия.

Учредителем последней, в соответствии с представленной на сайте Rusprofile выпиской из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), является Ольга Мотенко. Она же - учредитель ООО "Конференц-Центр "Петербургский международный юридический форум" (ПМЮФ). При этом мероприятие проводится при активной поддержке Минюста.

Идем дальше. Председателем наблюдательного совета Фонда "Петербургский международный юридический форум", по имеющимся данным, является Елена Борисенко – бывший замминистра юстиции. До перехода в Газпромбанк, где она находится в должности заместителя председателя правления, Борисенко, помимо прочего, занималась реформой третейских судов.

Стоит отметить, что вышеназванный Фонд поддержки правовых исследований и правового образования (один из учредителей Института современного арбитража) создал и финансирует Центр международных и сравнительно-правовых исследований – некоммерческую организацию, которая оказывает экспертно-аналитическое сопровождение по вопросам международного права (об этом говорится на сайте Центра. – Прим.Ред.). В свою очередь, официальными партнерами Центра являются LF Академия, ИСА и Фонд поддержки правовых исследований и правового образования.

Несомненно, реформа третейских судов была нужна. Однако далеко не всем понравился стиль ее проведения. Так, в конце ноября стало известно, что АНО "Независимая арбитражная палата" (НАП) подала жалобу на Минюст в правительство. Причины обращения – якобы нарушение советом при ведомстве процедуры рассмотрения заявок от некоммерческих организаций, которые желают создать третейские суды.

Вполне возможно, что критика в экспертном сообществе, а также жалобы на действия Минюста могут свидетельствовать о допущенных при проведении реформы недочетах. Ведь дыма без огня, как известно, не бывает.

Автор: Иван Поляков14 декабря 2017, 16:26

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