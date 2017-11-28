Мать Лила Пипа зарабатывает на его смерти

Лиза Вомак, мать знаменитого рэпера Лила Пипа, погибшего 16 ноября, призвала фанатов покупать продукцию с его официального сайта. С таким обращением она выступила в своем Instagram-аккаунте.

"Официальная коллекция Lil Peep доступна на сайте lilpeep.party. Спасибо всем, кто ждал этого. Я знаю, что Густав вас уважает. Наслаждайтесь, некоторые вещи он одобрил сам", – написала она. На сайте поклонники могут купить майки, зажигалки, носки, толстовки, шапки и постеры с фотографиями любимого исполнителя или с отрывками текстов его песен. Самый дешевый лот, зажигалка, стоит пять долларов. Самый дорогой, толстовка, – 60.

Подписчики Лизы Вомак долго благодарили женщину в комментариях. Фанаты Лила Пипа называют ее "мамочкой Пип". "Мы любим тебя, мамочка Пип! Мы все здесь для тебя", "Спасибо тебе за все, что ты сделала для нас, его поклонников", – пишут поклонники исполнителя.

Многие из комментаторов признались, что уже заказали несколько вещей из магазина покойного рэпера. "Купил зажигалку и постер. Еще раз спасибо за все, что ты делала и делаешь", "Заказал все. Рад, что мои деньги пошли в фонд Пипа. Надеюсь, ты продолжишь заниматься всеми его делами и превратишь свою боль в работу над наследием Пипа", - рассказали фанаты рэпера.

Публикация от Liza Womack (@kathrynhollowoak) Ноя 16 2017 в 7:21 PST

Напомним, Густав Ар, известный под сценическим псевдонимом Лил Пип, скончался от передозировки в ночь на 16 ноября. Его смерть попала на видео. Страшные кадры с умирающим артистом снял его лучший друг Бекси. Он выложил ролик на своей странице в Instagram. На момент публикации видео Бекси не знал, что рэпер умирает от передозировки наркотиков. Когда друг Пипа понял это, он сразу удалил запись.

Рэпер предсказал свою смерть. За день до гибели он опубликовал фотографию в Instagram. Артист подписал ее: When I die You’ll love me ("Когда я умру, вы меня полюбите"). Уже через несколько часов 21-летний Густав Ар умрет от передозировки.