Детским садам запрещают приглашать Деда Мороза

В нескольких городах России появился новый тревожный тренд – теперь утренники в детских садах ограничиваются выступлением Снегурочки. Деда Мороза приглашать запрещено из-за активной борьбы с коррупцией и мнения психологов.

Подобное нововведение было замечено в детских садах Новосибирска, Кирова, Самары и Казани. Так, например, в Кирове чиновники запретили приглашать Деда Мороза, стремясь упорядочить работу артистов и избежать ненужных поборов.

По мнению властей города, в случае утренников артисты и фотографы используют муниципальную площадку, но за ее использование ничего не платят. Чиновники решили бороться с этой несправедливостью.

Теперь деятельность новогодних артистов будет квалифицироваться как организация массовых мероприятий. В этом случае потребуется разрешение родительского комитета на то, чтобы пригласить Деда Мороза на праздник.

Кроме того, артист должен будет перечислить детскому саду сумму в размере 400 рублей за группу, сообщает "Московский комсомолец". В Казани чиновники объяснили запрет на Деда Мороза борьбой с коррупцией.

По мнению властей, сказочного персонажа могут играть на утренниках лишь родители детей. Однако для этой почетной миссии потребуется медицинская книжка и справка об отсутствии судимости.

В Новосибирске сослались на мнение психологов. Так, по словам главы местного департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, маленьким детям непонятен образ Деда Мороза. Она подчеркнула, что в младшие группы психологи разрешают звать лишь Снегурочку. Однако лучше воздержаться и от этого персонажа.