Американские богачи готовятся к апокалипсису

Причин, побуждающих богатых граждан США копать бункеры и запасаться оружием и продуктами, несколько. Больше всего миллионеры и миллиардеры опасаются роста напряженности между ними и более бедными, но численно превосходящими их слоями населения. Это, по их мнению, "может привести к восстанию или революции по примеру той, что произошла в России", – пишет издание The New Yorker.

Масла в огонь подлил и отчет организации Oxfam, приуроченный к недавнему давосскому форуму. Как выяснилось, в настоящее время восемь самых богатых людей в мире владеют большим состоянием, чем все остальное население.

Соучредитель и главный исполнительный директор новостного сайта Reddit Стив Хаффман, к примеру, уже приобрел несколько мотоциклов. "Каждый знает, что в случае апокалипсиса все дороги будут забиты", – пояснил он журналистам. Кроме того, у Хаффмана целый арсенал оружия, боеприпасов и запас продуктов питания. "Благодаря этому я смогу некоторое время продержаться в своем доме", – говорит он.

Не отстает от Хаффмана и один из бывших менеджеров соцсети Facebook Антонио Гарсия Мартинез. Он приобрел два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. "Ошибается тот, кто думает, что сможет сопротивляться разъяренной толпе. Когда общество утрачивает общую идеологию, оно скатывается в хаос", – комментирует свой выбор Мартинез. Он уже запасся генераторами, солнечными панелями и тоннами другого, необходимого для выживания оборудования.

