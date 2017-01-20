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Что ждет Меланью Трамп

Дональд и Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Stf
Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие шире, чем в других странах, и она играет очень важную роль в политической и социальной жизни страны. Официально первой леди США 20 января стала супруга 45-го президента страны Дональда Трампа Меланья.
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Офис первой леди страны находится в Восточном крыле Белого дома. В обязанности главной американки входит управление хозяйством в Белом доме и участие в церемониальных процедурах.

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Ряд экспертов предполагал, что во время президентства Трампа, в Америке будет сразу две первых леди – супруга Меланья и дочь Иванка, передает ТАСС. Офис первой леди уже переименовали в офис первой семьи США, а супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер, стал официальным советником главы государства. Дочь заявила, что первой леди будет только Меланья Трамп, несмотря на то, что Иванка собирается помогать отцу и уйти из бизнеса.

Первые леди традиционно занимаются благотворительностью, пропагандой семейных ценностей, здорового образа жизни и продвижением волонтерства. Первые леди нередко устраивали ремонты и перестановки в Белом доме. Сейчас американцы, да и жители других стран интересуются, чем же займется Меланья Трамп, как новоиспеченная первая леди США, какое поприще для себя выберет и посвятит себя ему.

Вспомним, чем запомнились три последние главные американки. Так, Мишель Обаму модные журналы уже объявили второй Жаклин Кеннеди – жена Джона Кеннеди до сих пор считается эталоном элегантности и хорошего вкуса, однако Мишель Обама сумела ее потеснить. Отметим, Мишель – обладательница университетской степени, адвокат, общественный деятель. Она сделала многое для создания положительного имиджа Белого дома. Кроме того, супруга Барака Обамы регулярно выступала с вдохновляющими речами, обращенными к молодым женщинам, призывая их учиться, работать и становиться независимыми.

Супруга 43-го президента США Джорджа Буша Лора Буш запомнилась активной общественной деятельностью и благотворительностью. В 1990-х годах, когда Джордж Буш был губернатором Техаса, по ее инициативе были организованы Техасский книжный фестиваль, программа "Готов читать, готов учиться" по раннему приобщению детей к чтению и образовательная программа, помогающая родителям подготовить детей к школе.

Тогда же первая леди Техаса основала фонд поддержки книгоиздателей, выпускающих книги для семейного чтения. Кроме того, Лора Буш поддерживала инициативы, направленные на улучшение здоровья женщин и детей. Став первой леди США, она продолжила эти проекты. После теракта в 2001 году Лора Буш патронирует службу волонтеров.

В рейтинге самых влиятельных первых леди Белого дома Хиллари Клинтон, несомненно, окажется на одной из первых позиций. В своем время она возглавляла комитет по реформированию здравоохранения. В 2000 году Хиллари становится сенатором от штата Нью-Йорк, а затем, в 2009 году, соглашается занять пост госсекретаря США в правительстве Обамы. В 2016 году она баллотировалась в президенты США от Демократической партии. Интересно, что в случае ее победы на выборах супруг Хиллари, экс-президент США Билл Клинтон стал бы первым "джентльменом" США, а Хиллари – первым лицом страны.

Были в истории и примеры, когда пост первой леди занимала не супруга президента. Чаще всего это были дочери и сестры руководителей Америки. Кроме того, был прецедент, когда первых леди было сразу две. С 1829 по 1836 годы статус "неофициальной первой леди" носила племянница седьмого президента Эндрю Джексона. А с 26 ноября 1834 года в Белый дом прибыла еще одна племянница – Сара Йорк Джексон. 

Автор: Людмила Фоканова20 января 2017, 21:59
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