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Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории

Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории
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Поклонники пристально следят за жизнью Романа Костомарова. Спортсмен проходит сложнейший курс реабилитации.

Поклонники с пристрастием наблюдают за новыми успехами в восстановлении фигуриста Романа Костомарова после операций по ампутации конечностей. Татьяна Навка неоднократно заявляла, что мечтает снова увидеть его на льду.

Фигуристка подчеркнула, что делать прогнозы относительно его возвращения к соревнованиям очень сложно. На данный момент существует ряд нюансов, о которых еще неизвестно.

Навка предположила, что в истории мирового спорта могло даже и не быть таких случаев, когда спортсмен с подобными травмами возвращался в спорт. При этом олимпийская чемпионка выразила надежду, что Костомаров станет первым или одним из них.

"Я даже не знаю, есть ли прецеденты в мире, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям, возможно, это будет первым таким случаем. По крайней мере, я верю в это безумно и в Романе никогда не сомневалась", — цитирует ее телеканал "360".

Напомним, что в начале января Роман Костомаров был госпитализирован с диагнозом "пневмония". У него возникли осложнения, начался некроз. В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу.

В конце июня фигурист разместил в социальных сетях первое видео с момента госпитализации. На обнародованных кадрах он на протезах крутит педали велотренажера.

5 июля 2023, 11:00
Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/globallookpress.com
News.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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