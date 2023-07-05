Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории

Поклонники пристально следят за жизнью Романа Костомарова. Спортсмен проходит сложнейший курс реабилитации.

Поклонники с пристрастием наблюдают за новыми успехами в восстановлении фигуриста Романа Костомарова после операций по ампутации конечностей. Татьяна Навка неоднократно заявляла, что мечтает снова увидеть его на льду.

Фигуристка подчеркнула, что делать прогнозы относительно его возвращения к соревнованиям очень сложно. На данный момент существует ряд нюансов, о которых еще неизвестно.

Навка предположила, что в истории мирового спорта могло даже и не быть таких случаев, когда спортсмен с подобными травмами возвращался в спорт. При этом олимпийская чемпионка выразила надежду, что Костомаров станет первым или одним из них.



"Я даже не знаю, есть ли прецеденты в мире, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям, возможно, это будет первым таким случаем. По крайней мере, я верю в это безумно и в Романе никогда не сомневалась", — цитирует ее телеканал "360".

Напомним, что в начале января Роман Костомаров был госпитализирован с диагнозом "пневмония". У него возникли осложнения, начался некроз. В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу.

В конце июня фигурист разместил в социальных сетях первое видео с момента госпитализации. На обнародованных кадрах он на протезах крутит педали велотренажера.