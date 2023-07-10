Тест: отгадайте кинокартины с Натальей Варлей

Сможете вспомнить кино без подсказок? Проверьте себя!



Многие любят смотреть фильмы СССР и постсоветского периода, в которых сыграла очаровательная актриса Наталья Варлей. Подумать только — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Вий", "Бег" и другие шедевры кинематографа по-прежнему актуальны.

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Он состоит из семи вопросов. В каждом — три варианта ответа. Очки подсчитываются онлайн автоматически.

Соотнесите кадры и известные цитаты из кино с названиями картин. Любители творчества Натальи Варлей справятся без труда.

Не расстраивайтесь, если не получится верно ответить на все вопросы. Тест можно пройти заново, будет повод пересмотреть любимые фильмы СССР. Готовы? Поехали!