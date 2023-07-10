Тест: отгадайте кинокартины с Натальей Варлей

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Понедельник 10 июля

06:20Пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц 04:27Тест: отгадайте кинокартины с Натальей Варлей 02:07Как можно освободиться от страха, работая с собственной энергией? 00:0111 лет разлуки: Стоянов в день рождения вспоминает покойного Олейникова 23:52Выпавшему из окна сыну Ефремова поставили штифты на сломанные кости таза 22:09Любовь не ржавеет: 3 пары шоу-бизнеса, которым все нипочем 20:04Что готовит Татьяна Буланова: рецепт сырников с медом 17:50Мошенники распространяют ложное сообщение о смерти Лолиты 16:45Не спортом единым: как Алина Загитова заработала целое состояние 16:20Восхитившая поклонников своим видом Ходченкова намекнула на новые отношения 16:00Причиной краха семейной жизни Бедроса Киркорова оказался брачный контракт 15:37Признание отца Топалова: почему певец решился на совместные роды с Тодоренко 15:04Юлия Ковальчук объявила о рождении ребенка 14:50"Вредно для сердца": Гринева рассказала о плачевной ситуации 14:30Близкие Заворотнюк собрались вместе ради важного события на фоне слухов о болезни актрисы 13:24Алентову и Меньшову из-за необычного события остановила полиция 12:40Психолог объяснила проблемы Зудиной с созависимыми отношениями: Потеряла индивидуальность 11:07Певица Валерия выдала свой реальный возраст на фото 08:07Он тебя не любит: 5 книг, которые помогут защититься от абьюзеров 06:15Перепевшую хит группы "Мумий Тролль" Бузову защитили от критики: Второе дыхание 04:19Тест: помните популярных блондинок из фильмов СССР? 02:08Самое очевидное отличие самца жирафа от самки – видео 00:02От скромной студентки с комплексами до звезды российского кино: карьера Екатерины Гусевой 22:10Любимые писатели российских звезд: что читают Бузова, Костюшкин и другие 20:05Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией 19:34"Низость и позор": Родион Газманов назвал покинувших Родину звезд предателями 18:42Как Вика Боня из "Дома-2" утоляет жажду 18:16"Жесть!": Собчак сняла себя без косметики и фотошопа 17:31"Молите Бога!": Кормухина поддержала больного Корчевникова 16:55"Свадьба прошла в Москве": Чадов официально женат 16:15"Впереди 2 года лечения": маленький сын Диброва пожаловался на боль 15:43"Деньги не вытрут слезы": Пригожин примкнул к Валерии с крестом 14:30Страсти на кладбище: могилу Жанны Фриске осквернили поклонники 13:33"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище 12:12Милохин показал завтрак из вареных яиц 11:38"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова 10:05"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике 08:08Солнечный удар: первая помощь в три шага 06:35Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть 04:02Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво 02:23Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню 00:09Лучшие ЖК в Новой Москве рядом с метро 22:39Ситуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 20:37"Надо маму любить": партнер Бузовой сообщил о планах на дочь 19:21"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза 18:14Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 16:03"Все решила сама": заказавшей гроб и венки Хитяевой готовят могилу 14:40В Москве продлили желтый уровень погодной опасности 12:50Ксения Бородина намекнула на новые отношения: Засветила своего 11:40Новостройки в ЮВАО подорожали на 106%
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Тест: отгадайте кинокартины с Натальей Варлей

Тест: отгадайте кинокартины с Натальей Варлей
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Сможете вспомнить кино без подсказок? Проверьте себя!

Многие любят смотреть фильмы СССР и постсоветского периода, в которых сыграла очаровательная актриса Наталья Варлей. Подумать только — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Вий", "Бег" и другие шедевры кинематографа по-прежнему актуальны.

Хорошо ли вы знаете картины при участии Натальи Варлей? Предлагаем пройти тест!

Он состоит из семи вопросов. В каждом — три варианта ответа. Очки подсчитываются онлайн автоматически.

Соотнесите кадры и известные цитаты из кино с названиями картин. Любители творчества Натальи Варлей справятся без труда.

Не расстраивайтесь, если не получится верно ответить на все вопросы. Тест можно пройти заново, будет повод пересмотреть любимые фильмы СССР. Готовы? Поехали!

10 июля 2023, 04:27
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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