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Понедельник 3 июля

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Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву

Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву
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К отъезду вдова Этуша готовилсь долго. О том, что она собирается оставить Москву, стало известно еще в апреле. И вот все случилось.

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова...

А ведь жизнь продолжается!.. И поэтому последняя любовь Владимира Этуша решила отдохнуть от московских забот, хлопот, ремонтов и огородов.

"Забронировала номер отеля в любимом Геленджике", – сообщила вдова актера россиянам о своем решении еще в апреле. Было трудно взять билет в СВ-вагон южного направления, но упорной вдове повезло.

Фото: Социальные сети

Она оставила квартиру в Гранатном переулке столицы и дачу в подмосковной Долгинихе. И вот уже в социальной сети публикует кадр из вагона, который подписала с юмором "Я сама себе мужик, // И поеду в Геленджик". Это перефразировнная строчка из песни группы "Ленинград": "Замечательный мужик // Меня вывез в Геленджик!" Но 57-летняя вдова вывезла себя сама.

Фото: Социальные сети

Правда, на берегах ласкового моря она не одна – с ней отдыхает троюродная сестра. Две знойные красавицы точно будут обращаться на себя внимание южных мужчин!

3 июля 2023, 12:20
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Место выбрала сама: вдову Этуша похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище

Так выглядела первая версия памятника. Фото: личный архив Елены Этуш
Фото: личный архив Елены Этуш
Фото: личный архив Елены Этуш
Фото: личный архив Елены Этуш
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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