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Понедельник 19 июня

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Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы

Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы
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"Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", – писал Александр Пушкин. Елена Этуш его прекрасно понимает.

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова...

Все свободное время сегодня она проводит на любимой даче в Подмосковье - сажает, копает, поливает, красит, строит. И все было бы хорошо, если бы не комары, которые сейчас свирепствуют в Подмосковье. А в нашей стране, как известно, эти насекомые могут стать причиной заражения туляремией и, потенциально, сибирской язвы, малярийного плазмодия и арбовирусов. Некоторые люди легко переносят укусы, но для других такое воздействие может быть смертельно опасным – возникают аллергическая реакция и инфекция, переносимая через укус насекомого или занесенная после расчесывания места укуса.

К счастью, укушенная комаром Елена Этуш нашла бесплатное действенное средство после этой заразы. Оно может спасти миллионы людей! "Если вас укусил комар, опускаете ложку в горячую воду, держите до тех пор, пока она станет максимально горячей, такой температуры, что вы можете вытерпеть. Прикладываете ложку к укусу и держите примерно 20 секунд. Всё! Зуда как не бывало. И от укуса останется маленькая красная точка. Сегодня испытано на себе!" – делится секретом вдова.

Стоит заметить, что всякого рода насекомые вообще неравнодушны к вдовьей коже. Так в августе прошлого года укус слепня обезобразил Елену Этуш. "Отдых на природе – шикарное дело, – рассказала тогда Этуш. – Но и опасное. Слепень вроде фигня, но смотря куда укусит. Если в ухо, то будет оно как у слона. Ну, вот как у меня. Ухо горит, как будто кулаком вмазали".

19 июня 2023, 16:00
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

Вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова.
Актер Алексей Панин.
Актер Виктор Добронравов.
Актриса Вера Васильева и юрист Дарья Милославская (слева направо).
Актриса Наталья Варлей, дочь актера Владимира Этуша Раиса (слева направо) и ее сын Владимир.
Артистка Клара Новикова и вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова.
Актер Александр Галибин.
Актер Вениамин Смехов.
Актер Алексей Гуськов.
Внук Владимира Этуша и актриса Людмила Максакова (в центре).
Актер Владимир Вдовиченков.
Актеры Леонид Ярмольнки и Лидия Вележева.
Актер Сергей Маковецкий.
Шоумен Александр Олешко.

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