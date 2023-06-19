Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы

"Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", – писал Александр Пушкин. Елена Этуш его прекрасно понимает.



Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова...



Все свободное время сегодня она проводит на любимой даче в Подмосковье - сажает, копает, поливает, красит, строит. И все было бы хорошо, если бы не комары, которые сейчас свирепствуют в Подмосковье. А в нашей стране, как известно, эти насекомые могут стать причиной заражения туляремией и, потенциально, сибирской язвы, малярийного плазмодия и арбовирусов. Некоторые люди легко переносят укусы, но для других такое воздействие может быть смертельно опасным – возникают аллергическая реакция и инфекция, переносимая через укус насекомого или занесенная после расчесывания места укуса.

К счастью, укушенная комаром Елена Этуш нашла бесплатное действенное средство после этой заразы. Оно может спасти миллионы людей! "Если вас укусил комар, опускаете ложку в горячую воду, держите до тех пор, пока она станет максимально горячей, такой температуры, что вы можете вытерпеть. Прикладываете ложку к укусу и держите примерно 20 секунд. Всё! Зуда как не бывало. И от укуса останется маленькая красная точка. Сегодня испытано на себе!" – делится секретом вдова.

Стоит заметить, что всякого рода насекомые вообще неравнодушны к вдовьей коже. Так в августе прошлого года укус слепня обезобразил Елену Этуш. "Отдых на природе – шикарное дело, – рассказала тогда Этуш. – Но и опасное. Слепень вроде фигня, но смотря куда укусит. Если в ухо, то будет оно как у слона. Ну, вот как у меня. Ухо горит, как будто кулаком вмазали".