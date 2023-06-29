По ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки

Роман Костомаров продолжает реабилитацию после тяжелейшей болезни и ампутации.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал новую жизнь после того, как больше полугода пролежал в реанимации с тяжелейшей формой пневмонии и кучей осложнений.

Фигуристу ампутировали части рук и ног, еле остановили сепсис и гангрену, он буквально заново учился сидеть, есть, дышать. И вот он ходит. Благодаря блестящей работе реабилитологов и протезистов Роман Костомаров смог встать на ноги благодаря современным протезам, которые легко удерживают его вес.

В своем блоге Костомаров показал видео новой тренировки, которая просто ошеломила поклонников. Выдержке и жизнелюбию спортсмена может позавидовать любой, ведь он ходит на протезах так же ловко, словно на своих ногах.

На кадрах опубликованного видео Роман Костомаров с улыбкой и боевым рвением делает махи ногами и руками, а также поднимается по лестнице под присмотром врачей. Кисти рук у него туго замотаны специальными бинтами. Видно, что правой кисти совсем нет, однако это не снижает ловкость Костомарова. Судя по настроению фигуриста, он на правильном пути. Если все так пойдет и дальше, не исключено даже возвращение на лед, уверяют коллеги.

