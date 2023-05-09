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Вторник 9 мая

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В бегах: почему принц Гарри ушел из королевской семьи?

В бегах: почему принц Гарри ушел из королевской семьи?
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Королевская семья Великобритании всегда была известна своими традициями и протоколом. Однако младший сын короля, принц Гарри, всегда был бунтарем, бросающим вызов обществу. Оскорбившись своим местом в семейной иерархии во время коронации Карла III и его жены Камиллы, принц спешно покинул торжество.

В прошлую субботу британский народ стал свидетелем исторического момента, когда в Лондоне были коронованы новый король и королева. Тысячи людей собрались, чтобы насладиться церемонией. Но не обошлось и без чрезвычайного происшествия – исчезновения принца Гарри. Он появился на очень короткое время, скромно сел в третьем ряду, не сумев даже приблизиться к главным героям мероприятия и своим близким родственникам, чтобы поздороваться.

Многие люди не могли не задаться вопросом о причине поспешного и бесцеремонного ухода принца. Считается, что принц Гарри был оскорблен тем, что его не пригласили в Королевскую ложу в Виндзорском замке, хотя там присутствовали премьер-министр Риши Сунак и его супруга.

Согласно источникам, он также не был приглашен на званый ужин и решил отпраздновать четвертый день рождения своего сына Арчи только с близкими друзьями и членами семьи.

Поспешный уход принца вызвал слухи о растущем расколе между принцем Гарри и остальными членами Королевской семьи. Считается, что у Гарри всегда были проблемы относительно его места и статуса в семейной иерархии, которые только усилились после его женитьбы на Меган Маркл.

Принц публично раскритиковал Королевскую семью, в том числе обвинив их в расизме в интервью Опре Уинфри. Его комментарии вызвали значительное количество споров и еще больше обострили его отношения с семьей.

9 мая 2023, 14:20
Принц Гарри. Фото: Keystone Press Agency/Pool/globallookpress.com
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