Заподозрили беременность: у Пугачевой может родиться наследник на чужбине

Алла Пугачева уже обустроила жизнь своим родственникам.

После начала СВО на Украине Народная артистка СССР Алла Пугачева вслед за мужем сбежала из России в Израиль. На родине Примадонна владела элитной недвижимостью, а за годы карьеры позаботилась о том, чтобы и ее наследники жили достойно.

К примеру, дочь певицы Кристина Орбакайте сегодня владеет домами в нескольких городах США. Раньше семья исполнительницы предпочитала жить в Майами, сегодня чаще появляется в Нью-Йорке.

Звездный внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков тоже отправился вслед за американской мечтой, забрав с собой супругу. Правда, ради жизни в США артисту пришлось отказаться от роскошных условий в России. Наследник Примадонны отечественной эстрады и его жена Алена до отъезда поселились на даче бабушки на Истре.

Однако теперь Никита Пресняков обитает в довольно скромной квартире в Лос-Анджелесе. Купить недвижимость артист, чье творчество оказалось не очень-то и востребованным в США, пока что не может, поэтому приходится арендовать.

Так или иначе, внук Аллы Пугачевой не унывает, а даже пытается улучшить жилищные условия. Судя по фотография в соцсетях, недавно он обустроил балкон. Правда, пользователей больше заинтересовались другие снимки.

Супруга молодого певца Алена, которая раньше выбирала открытую обтягивающую одежду, начала появляться в нарядах "оверсайз". Поклонники сразу же заподозрили беременность. Комментаторы отмечают, что жена Никиты Преснякова попросту скрывает растущий живот.

Если это подтвердится, значит у Аллы Пугачевой может родиться наследник на чужбине. Артистка станет прабабушкой. К слову, малыш получит гражданство США, а его родителям станет намного легче оформить американский паспорт.