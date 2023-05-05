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Пятница 5 мая

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Заподозрили беременность: у Пугачевой может родиться наследник на чужбине

Заподозрили беременность: у Пугачевой может родиться наследник на чужбине
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Алла Пугачева уже обустроила жизнь своим родственникам.

После начала СВО на Украине Народная артистка СССР Алла Пугачева вслед за мужем сбежала из России в Израиль. На родине Примадонна владела элитной недвижимостью, а за годы карьеры позаботилась о том, чтобы и ее наследники жили достойно.

К примеру, дочь певицы Кристина Орбакайте сегодня владеет домами в нескольких городах США. Раньше семья исполнительницы предпочитала жить в Майами, сегодня чаще появляется в Нью-Йорке.

Звездный внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков тоже отправился вслед за американской мечтой, забрав с собой супругу. Правда, ради жизни в США артисту пришлось отказаться от роскошных условий в России. Наследник Примадонны отечественной эстрады и его жена Алена до отъезда поселились на даче бабушки на Истре.

Однако теперь Никита Пресняков обитает в довольно скромной квартире в Лос-Анджелесе. Купить недвижимость артист, чье творчество оказалось не очень-то и востребованным в США, пока что не может, поэтому приходится арендовать.

Так или иначе, внук Аллы Пугачевой не унывает, а даже пытается улучшить жилищные условия. Судя по фотография в соцсетях, недавно он обустроил балкон. Правда, пользователей больше заинтересовались другие снимки.

Супруга молодого певца Алена, которая раньше выбирала открытую обтягивающую одежду, начала появляться в нарядах "оверсайз". Поклонники сразу же заподозрили беременность. Комментаторы отмечают, что жена Никиты Преснякова попросту скрывает растущий живот.

Если это подтвердится, значит у Аллы Пугачевой может родиться наследник на чужбине. Артистка станет прабабушкой. К слову, малыш получит гражданство США, а его родителям станет намного легче оформить американский паспорт.

5 мая 2023, 06:10
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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Пугачева отдыхает: чьи песни ничем не хуже

Анна Герман. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Майя Кристалинская. Кадр Youtube/Гостелерадиофонд
Валентина Толкунова. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Зыкина. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Клавдия Шульженко. Кадр Youtube/Гостелерадиофонд

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