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Воскресенье 21 мая

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Готовит певица Рианна: рецепт салата за 10 минут

Готовит певица Рианна: рецепт салата за 10 минут
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Полезная закуска в голливудских традициях. Певица Рианна приятно удивляет.

Американская икона стиля вся в заботах: в 2022 году она родила первенца и молниеносно забеременела снова. Пока певица Рианна ждет второго малыша, мы вспоминаем ее творческие и кулинарные триумфы. Один из них — рецепт салата за 10 минут.

Певица Рианна готовит закуску легко и быстро, к тому же она очень питательная. Продукты можно приобрести в обычном супермаркете без лишних трат. Рецепт салата на скорую руку подойдет и к завтраку, и к обеду, и к ужину. Блюдо можно приготовить и на праздничный стол.

Ингредиенты:

Огурец — 1 штука,

Спелый помидор — 2 штуки,

Отваренный нут (турецкий горох) — 200 граммов,

Красный лук — 1/4 штуки,

Оливковое масло холодного отжима — 4 столовые ложки,

Листья базилика — 4 штуки,

Соль и молотый черный перец — по вкусу.

Как готовить:

Огурцы, помидоры и красный лук нужно порубить ломтиками. Листья базилика певица Рианна измельчает в технике шифонада, то есть сворачивает их в рулон и нарезает тонкими ленточками. Затем по рецепту надо выложить все овощи и нут в салатницу, хорошенько перемешать.

Итак, остались последние штрихи. В конце приправьте салат солью и перцем, сбрызните оливковым маслом и посыпьте базиликом.

Вот и все! Плюс-минус 10 минут, не считая времени на варку нута, и блюдо от певицы Рианны готово к употреблению. Рецепт салата выручает занятых хозяек и не требует кулинарного мастерства. Бобовые в составе содержат много белка и надолго утоляют голод.

21 мая 2023, 04:06
Певица Рианна. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Hype✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Рианна станцевала тверк в дырявом лифчике

Артистка выбрала для праздника блестящие минималистичные трусики и буквально дырявыйм бюстгальтер
Завершало костюм множество страз и корона с султаном, а также зеленые перья в виде крыльев
Барбадосцы бились в экстазе от самого присутствия Ри-Ри
Рианна сексуально крутила бедрами и трясла ягодицами на глазах многотысячной толпы
Остров Барбадос - это родина певицы, так что безудержное веселье у нее в крови
Судя по фото, которые удалось сделать папарацци, Рианна отлично проводила время с друзьями, ежесекундно прикладываясь то к одному, то к другому бокалу с выпивкой
Скромность – явно не главная добродетель звезды
Она снимала все происходящее на камеру и танцевала

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