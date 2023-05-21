Готовит певица Рианна: рецепт салата за 10 минут

Полезная закуска в голливудских традициях. Певица Рианна приятно удивляет.



Американская икона стиля вся в заботах: в 2022 году она родила первенца и молниеносно забеременела снова. Пока певица Рианна ждет второго малыша, мы вспоминаем ее творческие и кулинарные триумфы. Один из них — рецепт салата за 10 минут.

Певица Рианна готовит закуску легко и быстро, к тому же она очень питательная. Продукты можно приобрести в обычном супермаркете без лишних трат. Рецепт салата на скорую руку подойдет и к завтраку, и к обеду, и к ужину. Блюдо можно приготовить и на праздничный стол.

Ингредиенты:

Огурец — 1 штука,

Спелый помидор — 2 штуки,

Отваренный нут (турецкий горох) — 200 граммов,

Красный лук — 1/4 штуки,

Оливковое масло холодного отжима — 4 столовые ложки,

Листья базилика — 4 штуки,

Соль и молотый черный перец — по вкусу.

Как готовить:

Огурцы, помидоры и красный лук нужно порубить ломтиками. Листья базилика певица Рианна измельчает в технике шифонада, то есть сворачивает их в рулон и нарезает тонкими ленточками. Затем по рецепту надо выложить все овощи и нут в салатницу, хорошенько перемешать.

Итак, остались последние штрихи. В конце приправьте салат солью и перцем, сбрызните оливковым маслом и посыпьте базиликом.

Вот и все! Плюс-минус 10 минут, не считая времени на варку нута, и блюдо от певицы Рианны готово к употреблению. Рецепт салата выручает занятых хозяек и не требует кулинарного мастерства. Бобовые в составе содержат много белка и надолго утоляют голод.

