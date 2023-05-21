Готовит певица Рианна: рецепт салата за 10 минут

Американская икона стиля вся в заботах: в 2022 году она родила первенца и молниеносно забеременела снова. Пока певица Рианна ждет второго малыша, мы вспоминаем ее творческие и кулинарные триумфы. Один из них — рецепт салата за 10 минут.
Певица Рианна готовит закуску легко и быстро, к тому же она очень питательная. Продукты можно приобрести в обычном супермаркете без лишних трат. Рецепт салата на скорую руку подойдет и к завтраку, и к обеду, и к ужину. Блюдо можно приготовить и на праздничный стол.
Ингредиенты:
Огурец — 1 штука,
Спелый помидор — 2 штуки,
Отваренный нут (турецкий горох) — 200 граммов,
Красный лук — 1/4 штуки,
Оливковое масло холодного отжима — 4 столовые ложки,
Листья базилика — 4 штуки,
Соль и молотый черный перец — по вкусу.
Как готовить:
Огурцы, помидоры и красный лук нужно порубить ломтиками. Листья базилика певица Рианна измельчает в технике шифонада, то есть сворачивает их в рулон и нарезает тонкими ленточками. Затем по рецепту надо выложить все овощи и нут в салатницу, хорошенько перемешать.
Итак, остались последние штрихи. В конце приправьте салат солью и перцем, сбрызните оливковым маслом и посыпьте базиликом.
Вот и все! Плюс-минус 10 минут, не считая времени на
варку нута, и блюдо от певицы Рианны готово к употреблению. Рецепт салата
выручает занятых хозяек и не требует кулинарного мастерства. Бобовые в составе
содержат много белка и надолго утоляют голод.