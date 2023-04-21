"Заканчивают жизнь самоубийством": треснувшему Бузовой певцу посоветовали обратиться к психиару

Ольга Бузова могла оказаться там же.

Группа HammAli & Navai очень популярна среди молодежи. Песни "Без тебя я не я", "Девочка-война" и "Не приму и даром" моментально стали хитами и попали на верхние строчки хит-парадов. Фанаты хотят знать все об участниках коллектива HammAli & Navai. Причем восторгаются им не только простые обыватели, но и звезды. На одном из концертов Ольга Бузова призналась, что она фанатка этого коллектива. Правда, она не смогла нормально выговорить его название, поэтому солист группы таким образом морально треснул по ее репутации.

Не удивительно, что простые россиянки становятся яростными фанатками группы HammAli & Navai. На днях солист группы Александр Алиев рассказал, что его преследовала навязчивая поклонница. Когда музыкант отказал девушке в грубой форме, она начала угрожать ему, и он написал заявление в полицию.

Криминалист Дмитрий Кирюхин в беседе с Пятым каналом рассказал о том, как защитить себя от навязчивых фанатов. В России полиция может принять меры против таких людей только при угрозе жизни, таков закон.

"Самый худший вариант для мужчины-артиста — это когда под его окнами заканчивают жизнь самоубийством... Самое важное в ситуации с навязчивым поклонником – разобраться, в каком состоянии находится сталкер. Если он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, то это считается тяжелым случаем", – рассказал криминалист.

Таким образом эксперт отправил солиста группы HammAli & Navai к психиатрам.