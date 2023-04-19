"Это неприятно": Треснувший Бузовой по губам певец написал заявление в полицию

Ольга Бузова сама виновата в произошедшем.

Шоу-бизнес полон сюрпризов, и каждая популярная звезда знает это не понаслышке. В свое время через жуткие конфузы прошли маститые артисты старшего поколения, а теперь отдуваются знаменитости помоложе вроде Ольги Бузовой и других экстравагантных персон.

Например. солист группы HammAli&Navai рэпер Александр Алиев (HammAli) в свежем интервью рассказал, что ему пришлось писать заявление в полицию из-за навязчивой девушки. Артист был настолько напуган, что не понимал, что делать. Неадекватная фанатка преследовала его по пятам, поджидала возле подъезда и написывала письма, а в итоге и вовсе начала ему угрожать. При этом рэпер не хотел общаться с этой поклонницей, сообщает Пятый канал.

"Бывают ситуации, хоть и редкие, когда женщины преследуют, оставляют какие-то записки, пытаются попасть в твое личное пространство, ждут под квартирой, это неприятно", – отметил рэпер.

HammAli добавил, что не возражает против нормального общения с поклонницами, при этом в таких отношениях всегда важна здоровая дистанция.



Напомним, ранее рэпер HammAli угодил в неприятный конфуз с Ольгой Бузовой. Артисты повстречались на борту самолета. Артистка призналась, что восторгается рэп-дуэтом Hammali & Navai, однако правильно выговорить название группы она не смогла. Таким образом, рэпер, выражаясь метафорично, треснул Бузовой по губам.

На этом Ольга Бузова не остановилась и показала своему любимому артисту настоящий стриптиз. На одном из концертов HammAli&Navai певица так отвязно танцевала, что многим показалась нетрезвой.