И поделом! Содравшая с Джигарханяна целое состояние Цымбалюк-Романовская кукует за решеткой

Цымбалюк-Романовская вляпалась по уши.

Украинская пианистка и бывший генеральный директор Театра под руководством Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская всегда была яркой и заметной женщиной. У кого-то она вызывала восхищения, у других ненависть, но равнодушным к ней не оставался никто.

Знакомство 16-летней Цымбалюк с Джигарханяном началось в Киеве, где она оказалась на спектакле с его участием, взяла автограф, и с этого момента искала любой повод для встречи с ним. Виталина искала номер его телефона и твердо шла к своей цели. А когда режиссер заболел, оказалась как раз рядом. В 2002 году у Джигарханяна произошел микроинсульт. Она решила поддержать его, стала ухаживать. Она стала его законной женой, но счастье длилось недолго. Развод был скандальным и сопровождался массой обвинений.

После смерти режиссера Армена Джигарханяна на Виталину Цымбалюк-Романовскую обрушился шквал критики. Некоторые обвиняли пианистку в меркантильности и уверяли, что она содрала с него целое состояние.

Виталина Цымбалюк-Романовская активно ведет соцсети и общается с поклонниками. На днях она восхитила фанатов свежим образом в нежно-бежевой шубке и прозрачных перчатках. Звезда предстала на лестничной клетке. Создавалось впечатление, что она стоит за решеткой. "И поделом!" – подумали бы завистники. Но, к счастью, с Виталиной все было в порядке.

"Приближаем весну!" – написала Виталина Цымбалюк-Романовская.