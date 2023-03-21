Виталина Цымбалюк-Романовская дала коллеге в разные дырочки: Спонсор

Сладкое видео появилось у Виталины Цымбалюк-Романовской.

Экс-супруга Армена Джигарханяна 44-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не скрывает свою насыщенную личную жизнь. Она не афиширует имен, однако уверяет, дела идут хорошо. Артистку то и дело ловят в кадре с новым предполагаемым кавалером.

Поводы заподозрить новый роман дает и сама Виталина Цымбалюк-Романовская. Так, в социальных сетях появилось милое видео с искренней заботой. Пианистка подарила коллеге Виталию коробку шоколадных конфет. Можно сказать, она дала возможность коллеге засунуть палец в разные дырочки пластиковой палетки, чтобы выбрать разные конфеты.

Судя по всему, коллега оказался очень доволен. Мужчина публично поблагодарил Виталину. Кроме этого, он отметил совпадение вкусов с Цымбалюк-Романовской. Может быть, у артистки было время лично изучить пристрастия коллеги.

"Спонсор шоколадного настроения — Виталина Романовская", — подписал коллега.

Ранее бывшую возлюбленную Джигарханяна заподозрили в романе с Дмитрием Нестеровым. Она с удовольствием играет на его инструменте, пока тот подносит к ней свой микрофон. Поклонники невооруженным взглядом ловят "химию" между Виталиной Цымбалюк-Романовской и ее сценическими партнерами.