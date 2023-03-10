"Приятный": прижатую к койке голую Цымбалюк-Романовскую взяли здоровым агрегатом до белой пены

Цымбалюк-Романовская осталась довольна.

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская артистка по профессии. В свои 44 года она не привыкла опускать руки и "стареть красиво", ведь она всегда на виду. О Виталине говорят или с любовью или с лютой ненавистью, поэтому ей приходится всегда оправдывать ожидания фанатов – выглядеть на все сто. Чтобы радоват поклонников и бесить ненавистников.

На днях Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с подписчиками своего аккаунта секретами красоты. Бывшая жена Армена Джигарханяна предстала на видео с белой пеной на лице. Знаменитость была до невозможности довольная и удовлетворенная. Виталине делали антивозрастной дренаж, а также мышечную стимуляцию и приятный моделирующий массаж с использованием капсулированного кислорода. Массажистка ублажала Цымбалюк-Романовскую здоровым агрегатом, что не менее радовало пианистку.

"Достаточно приятный этап. После этого кожа становится у нас на один-два тона светлее, потому что все сосудики у нас уходят и восстанавливается дыхание кожи", – рассказала массажистка.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская появилась перед фанатами в металлической клетке.