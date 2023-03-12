Хорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором

Ай да Цымбалюк-Романовская! Вот это страсть!

Экс-супруга Армена Джигарханяна обзавелась молодым партнером, который доставляет ей массу удовольствия. Киевская пианистка уже сменила немало мужчин в публичном пространстве, но любимое дело не бросила. Виталина Цымбалюк-Романовская уж слишком хорошо берет аккорды и стучит пальцами по клавишам.

Фортепиано под покровительством блондинки звучит прекрасно без дополнительных инструментов, но прибор ее нового сценического мужчины Дмитрия Нестерова незаменим. Артист регулярно подносит свой здоровенный микрофон к Виталине Цымбалюк-Романовской, утешая ее вниманием во время работы.

Недавно творческую пару сняли на сцене, фото пианистка разместила в микроблоге. На снимке блондинка и ее импозантный кавалер сократили дистанцию. Дмитрий по-хозяйски склонился к бывшей Армена Джигарханяна с акустическим прибором. Когда рука поющего мужчины начала опускаться к нежному плечу, Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла скрыть пылающие румянцем щеки.

Что между ними — простое совпадение интересов или все-таки служебный роман? Пока Виталина Цымбалюк-Романовская не раскрывает карты, но намекает на насыщенную личную жизнь.