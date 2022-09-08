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Шоу-бизнес
В США? Охамевшего Агутина заподозрили в бегстве из России

В США? Охамевшего Агутина заподозрили в бегстве из России

Леонид Агутин заставил своих фанатов волноваться.
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Заслуженный артист России Леонид Агутин до сих пор никак не отреагировал на происходящие в мире политические события. Его супруга, Анжелика Варум, напротив, заняла жесткую позицию. Критически оценив сложившуюся обстановку, она на некоторое время даже пропала из социальных сетей. Однако певец предпочел хранить молчание.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

И здесь мнения людей разделились. Кто-то посчитал, что исполнитель хитов "Остров", "Босоногий мальчик", "Аэропорты", "Все в твоих руках", "Большое небо", "Как не думать о тебе" и других своим молчанием поддержал позицию супруги. Другие, наоборот, расценили нежелание музыканта высказываться как согласие с курсом страны.

Меж тем, скандала избежать не получилось. Особое ярые граждане потребовали от певца четко обозначить свою позицию, а кто-то даже предлагал супругам покинуть Россию, напоминая, что их единственная дочь живет в Америке.

Масло в огонь подлил сам Леонид Агутин. Он опубликовал в социальных сетях довольно необычное фото, которое, скорее, всего было сделано на берегу океана. Исполнитель заставил волноваться своих фанатов.

Поклонники творчества артиста начали интересоваться, где сделан снимок, на котором на фоне заката или рассвета видна огромная водная гладь и пальмы. "Тихо уехал в США?", – спросил один из комментаторов.

К слову, сам Леонид Агутин в последнее время не отличается примерным поведением. Его хамские выпады тоже вызывают подозрение, мол, певцу нечего терять. Не так давно он негативно высказался о творчестве покойного Юры Шатунова.

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Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2022, 13:24 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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