"Уже не суждено": затравленный за измену Агутин внезапно объявил об уходе

Фанаты не могут смириться с произошедшей несправедливостью.

Леонид Агутин не только великолепный музыкальный исполнитель, но и отличный поэт и философ современности. Он часто поднимает злободневные темы в своих соцсетях и ищет ответы на самые вечные вопросы, вдохновляя единомышленников. На днях артист задался непростым вопросом о том, что на смену порядочным людям приходят хамы.

"Наши уходят. И необязательно из жизни. Как-то просто незаметно исчезают целые типажи. Люди с чертами совести на лице. Те, кто понимает значение слова "пошлость". Кто встает, когда в комнату входит дама. Кто скажет вторую строчку из стиха, когда ты скажешь первую. Кто в споре дает говорить другому. С кем можно заболтаться о книгах и пропустить свою остановку. Кто никак не может перейти с тобой на "ты" и постоянно сбивается на "вы", а не наоборот. Кто может познакомить тебя с теми, с кем ты всегда мечтал познакомиться. Кто знал тех, с кем познакомиться уже не суждено", – написал Леонид Агутин слова Олега Батлука.

Однако поклонники не согласились с затравленным за измену Анжелике Варум Леонидом Агутиным и заявили, что добрых, честных и порядочных людей в нашей стране еще очень много.

Ранее певец Данко предложил заменить в списке лидеров медиа Ольгу Бузову на Леонида Агутина. По его словам, Бузову не стоило включать в рейтинг в категории "Музыка", так как она не имеет ничего общего с искусством, пишет РИА ФАН.