Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Близкие подтвердили": Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет
партнеры
Пятница
8 июля
Лента новостей
15:00
Таблетки уже не помогают: в муках и страшных болях Бородина срочно ищет врача за границей
14:53
"Украина пришла в ярость": Евросоюз сделал Путину подарок
14:49
В Сочи туристический автобус столкнулся с тремя легковушками: видео
14:26
Пьяный приезжий разбил зеркало в московском метро при ссоре с девушкой
14:14
"Все ради чего?": раздавленная Рудковская взмолилась перед чужим мужиком после развода с мужем
14:13
В Волжском произошло ДТП с перевертышем – видео
14:08
В Армении сняли на видео Евразийскую рысь
14:04
Mitsubishi Outlander: старый знакомый в третьем поколении
13:42
Потеряв ребенка, близких и работу, пошла сдавать бутылки: как живет звезда "Места встречи" Данилова
13:42
Эксперт дал советы по выбору качественных лампочек для дома
13:40
"Социализация малыша": экс-любовница Тимати оправдалась за решение отправить ребенка из дома
13:34
Москвичей предупредили о приходе ливней и гроз на выходных
13:29
Стоимость квартир в России сильно изменится
12:47
"Надули, не моргнув глазом": проклятое жулье нагрело на кругленькую сумму Марию Погребняк
12:44
В Красноярском крае медведь напал на женщину – видео
12:42
"Какая красивая пара": бывший муж Бородиной показал дорогую женщину
12:27
Запутался: Мечущийся между бабами Прилучный обрел покой на небесах
12:21
Смерть застала Аль Пачино врасплох : скончалась легенда "Крестного отца"
12:00
САО лидирует по спросу на элитные ЖК
11:52
"Счастья вашей семье!": после новости о разводе россияне поддержали Николаева
11:49
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после нападения
11:38
Второй Киркоров: Скандалистка Бортич ударила человека по лицу за неудобные вопросы
11:12
Сдать и снять квартиру с выгодой: что нужно знать
11:03
"До безумия раз плюнуть": вставшая грудью за Тарасова Костенко оказалась в тяжелом положении
10:46
До слез: Наталья Фриске с отцом своего ребенка трогательно помянула покойную сестру Жанну
10:39
В каких районах больше всего новостроек
10:33
"Похоронили как безродную собаку": Гогена Солнцева пришибло смертью
10:18
Лавров заявил о желании Запада "победить Россию на поле боя"
10:10
"Самая лучшая": обвиненный в изменах Тарасов сделал признание о любовнице
09:43
Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини
09:31
Какие риски могут возникнуть у россиян при дарении квартиры: объяснил юрист
09:29
Машина влетела в стену и взорвалась: поклонники Литвиновой в шоке от страшной ночной автоаварии
09:27
7 человек пострадали в аварии на внешней стороне МКАД
09:23
Что-то неладное: сжираемая сифилисом бывшая жена Аршавина бесследно пропала
09:03
Даром – за амбаром: алчный Зайцев отказался бесплатно удовлетворить Вовк
09:00
Кричал матом и корчил рожи: муж Кейт Миддлтон опозорил королевскую семью
08:44
Момент покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
08:38
"Без привязки к полу": жена Мартиросяна ошарашила странным заявлением о детях
08:02
"Где межевание?": замок уничтоженной Пугачевой и Галкина оказался незаконным самостроем
06:35
Все три брака распались, а жена втихаря увезла дочь в США: личная жизнь одинокого холостяка Шахназарова
04:17
Обложившаяся ухажерами Волочкова похвасталась размером достоинства нового мужика
02:28
"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю
00:28
День Петра и Февронии: Что нельзя делать 8 июля 2022 года
23:23
Российские войска нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском – политолог Мухин
21:51
Пузо уже на лоб лезет: выставившую напоказ набухший живот Собчак поздравляют с пополнением
21:15
"Мальчика или девочку?": Родившая из пробирки Фриске ждет второго ребенка
21:09
"Пусть оставит престарелого отца в покое": Милана Тюльпанова указала на место готовой к грызне дочери Серова
21:02
Порядка 600 новых "Москвичей" выпустят к концу года
20:47
Разгадавшему язык майя ученому Кнорозову откроют мемориальную доску в Петербурге
20:33
"С детками приедет": Ждущий Пугачеву в России любимый мужчина вышвырнул за борт предателя Галкина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бросил мать, переехав в США, и отказался ставить ей памятник: что стало с сыном Татьяны Самойловой
Знаменитая актриса фильмов для взрослых впервые стала мамой
"Резиновая квартира": в России хотят изменить правила прописки
Брошенная Карпович молча глотает упреки: Как можно обижаться?
По уши вляпалась: Вскрылись серьезные проблемы пропавшей Ани Лорак
Жители регионов России стали чаще брать ипотеку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Потеряв ребенка, близких и работу, пошла сдавать бутылки: как живет звезда "Места встречи" Данилова

Потеряв ребенка, близких и работу, пошла сдавать бутылки: как живет звезда "Места встречи" Данилова

Сыграв роль младшего сержанта Вари Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя", Наталья Данилова проснулась звездой и любимицей публики. Увы, за пределами экранов ее судьба складывалась нелегко.
прочитано 656 раз

Наталья Данилова родилась в 1955 году и росла творческим ребенком. Она с детства писала стихи, сочиняла песни, а первую в своей карьере кинороль получила еще в школьные годы. Снявшись в фильме "Завтра, третьего апреля", Данилова решила непременно стать актрисой.

ПО ТЕМЕ

Первая жена угрожала самоубийством, а вторая бросила ради него мужа: как жил Сергей Юрский

Окончив школу, Наталья поступила в ЛГИТМиК. Студентка училась с удовольствием, буквально проживала каждую роль и блестяще показала себя на дипломном спектакле. Талант девушки отметил Георгий Товстоногов и пригласил ее к себе БДТ. Данилова начала играть в театре, но и в кино сниматься не перестала.

Сегодня в фильмографии Натальи много выдающихся работ, однако настоящей известность пришла к ней после выхода фильма "Место встречи изменить нельзя". Именно роль Вари Синичкиной сделала из актрисы знаменитость, хотя и далась ей нелегко. Сцена, в которой героиня Даниловой нашла брошенного малыша, напомнила ей о самом большом горе в жизни.

В личной жизни артистка пережила немало трудностей. С первым мужем, будущим режиссером Асхабом Абакаровым, звезда познакомилась еще во время учебы. Абакаров был старше на 10 лет и нравился многим студенткам, однако выбрал именно Данилову и сделал ей предложение. Увы, счастье супругов оборвала трагедия.

Однажды актриса почувствовала себя плохо и обратилась в больницу, где ей прописали гормональные препараты. То, что это никакая не болезнь, а беременность, выяснилось слишком поздно. После приема сильнодействующих лекарств стало ясно: ребенок не родится здоровым, да и жизнь самой Натальи может оказаться под угрозой. Мама артистки убедила ее сделать аборт, а супруг этого не простил. Абакаров ушел от жены, зная, что она никогда не сможет иметь детей. Спустя несколько лет, когда ему было всего 40, мужчина погиб в ДТП.

Актриса очень тяжело переживала потерю ребенка и развод, однако в один момент в ее жизни случился просвет. Данилова нашла вторую половинку, снова вышла замуж и даже задумалась об усыновлении ребенка. К сожалению, счастье продлилось недолго. Вскоре муж звезды скончался после перенесенного инсульта, а потом умерла и ее мама. Наталья осталась одна, к тому же, совсем без заработка

После смерти Товстоногова актриса ушла из театра, а в кино ее не приглашали. Чтобы хоть как-то заработать, Данилова сдавала бутылки и продавала вещи. К счастью, трудности и страшные потери ее не сломили. Со временем звезда смогла оправиться после пережитых трагедий, наладила свою жизнь и вернулась в профессию.

Сейчас Наталье Даниловой 66 лет. На экранах артистка не появляется уже несколько лет, однако творчество не бросает. Она играет в театре, занимается дубляжом и озвучивает аудиокниги. С одиночеством Наталья уже свыклась – после пережитых потерь звезда не решается завести даже домашнего питомца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: кадр youtube.com
Автор: 8 июля 2022, 13:42 Источник: Канал "Звездное житие" на "Яндекс.Дзен" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Станислава Говорухина

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Где межевание?": замок уничтоженной Пугачевой и Галкина оказался незаконным самостроем

Артисты просчитались
Шоу-бизнес

Машина влетела в стену и взорвалась: поклонники Литвиновой в шоке от страшной ночной автоаварии

Как страшно жить
Шоу-бизнес

"Счастья вашей семье!": после новости о разводе россияне поддержали Николаева

Важный день
Шоу-бизнес

Что-то неладное: сжираемая сифилисом бывшая жена Аршавина бесследно пропала

Народ бьет тревогу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+