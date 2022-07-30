Тихоня Цымбалюк-Романовская охомутала нового мужика по советам Джигарханяна: Сделала такой ход

Роман Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской до сих пор будоражит умы поклонников и злопыхателей.

Пара была вместе недолго, но шума наделала много. После расставания с актером пианистка вступила в связь с Прохором Шаляпиным. Как оказалось, их отношения были продуманной пиар-акцией.

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что охомутала нового мужика, следуя советам Армена Джигарханяна. "Он меня учил, что главное в трудных ситуациях — не терять чувство юмора и быть циничной. Эти советы я и использовала тогда в проекте с Прохором", – отметила пианистка.

Впрочем, многие и раньше были уверены, что тихоня Цымбалюк-Романовская не так проста как кажется. Как она призналась, пойти на фейковые отношения ей пришлось ради денег. В тот период артистка судилась с семьей Армена Джигарханяна, которая обвиняла ее в краже имущества экс-мужа.

Звезда заявила, что на отношениях с Прохором Шаляпиным неплохо зарабатывала. Когда заговорили об их романе, пресса была в восторге – влюбленные много ходили по телешоу и светились в разных проектах.

Когда Виталина Цымбалюк-Романовская поняла, что история себя исчерпала, то спокойно все закончила.

"Я сделала такой ход, и он сработал", – призналась пианистка.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что сверкнувшая грудью Цымбалюк-Романовская возбудила россиян.