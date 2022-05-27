"Такое позорище!": режиссер облил грязью лицемерную связь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Спустя много лет вплывает много нелицеприятной правды о киноиндустрии страны, в которой было не принято говорить о сексе, а о любовных связях шептались на кухне и за спиной у людей.
Накануне 75-летия советский и российский режиссер и сценарист Людмила Гладунко дала большое интервью, в котором коснулась скандальных тем, нашумевших в современном обществе.
Сценарист призналась, что не понимает неравных союзов, в которых женщина намного моложе мужчины. Гладунко назвала такие браки неприличными и неискренними, нарушающими этику отношений.
"Я расцениваю это как слабость и попытку поставить себе подпорку. Уверенный в себе мужчина за молоденькой не побежит! Посмотри на себя в зеркало и подумай – так уж тебя любят?!" – возмутилась Гладунко.
В качестве примера она привела покойного ныне Армена Джигарханяна и его бывшую жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. Олнажды Гладунко снимала фильм о Джигарханяне, и он с восторгом рассказывал коллегам о молодой жене, киевской пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой уже тогда жил.
"И во что это вылилось? Такое позорище!" – с ужасом отметила режиссер.