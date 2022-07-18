"Дурак": Агутин раскаялся перед Богом после слов о внебрачном ребенке

После вскрывшейся правды об измене Леонида Агутина он наконец заговорил о чудесном рождении.

Певец Леонид Агутин сблизился с коллегой Анжеликой Варум в 1997-м. Спустя три года пара зарегистрировала отношения в загсе. Многолетний брак артистов казался многим идеальным, но не секрет, что десять лет назад Агутин изменил жене.

В 2011 году музыканта сняли за поцелуями с незнакомкой, пока Анжелика Варум спала в гостинице. После этого в Сети стали появляться слухи о внебрачном ребенке певца. Об этом предупреждала ранее астролог Анна Егорова. Впрочем, это так и осталось догадкой.

И хотя дело тогда было сделано, с тех пор много воды утекло и многое изменилось. Артистка простила мужа. Звездная пара продолжает свою семейную жизнь, уступая во многом и ко многому относясь философски. Многое из жизни Агутина воплощается в его стихах.

На днях Леонид Агутин выложил в своем телеграм-канале прошлогоднее стихотворение, в котором будто раскаивается перед Богом. Строки кажутся для каждого близкими.

"Никто не знает, зачем рожден// Был он... // Хожу пишу, хоть они и глухи// Стихи. // Еще щелчок, и пятьдесят три// Смотри.// А я все жалуюсь: Пишется, мол, В стол.// А Он все дарит мне дураку// Строку..." – написал Агутин.