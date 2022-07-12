"Огромное счастье": Бросивший жену Агутин вышел в свет в компании любовницы

Леонид Агутин вместе со своей супругой Анжеликой Варум уже больше двадцати лет.



Многие восхищаются этим союзом, ведь крепкие браки в шоу-бизнесе – явление редкое. Хотя и в их отношениях были сложные периоды. Например, когда Леонида Агутина поймали на измене.

Тогда по Сети разлетелись кадры, на которых артист нежится с таинственной незнакомкой, в то время как его жена спокойно спала в номере и ничего не подозревала. Пара в тот момент оказалась на грани разрыва, однако благодаря мудрости Анжелики Варум, этот союз удалось спасти. Казалось бы, ситуация должна была научить певца избегать провокационных кадров. Но музыканта уже позже поймали в объятиях другой женщины – звезды "Голоса" Элины Чаги.

После этого поползли слухи о том, что Леонида Агутина с подопечной связывает нечто большее: якобы девушка является любовницей артиста. Но сама певица эти домыслы опровергала, а позже и вовсе завершили сотрудничество с наставником "Голоса".

Накануне артист появился в Сочи: судя по всему, он бросил свою жену дома, а сам отправился на III Музыкальный образовательный форум, ведь среди присутствовавших там звезд Анжелика Варум замечена не была. Музыкант находился на мероприятии в компании коллег по творческому цеху, в том числе и Элины Чаги, однако вместе их не поймали.

"Это огромное счастье — видеть счастливые глаза детей. За эти 10 дней мы стали большой музыкальной семьей, и я уверен, что с многими мы увидимся и в следующем году", – сказал в заключительный день Леонид Агутин.

