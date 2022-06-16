"Дал им": натирающий промежность здоровенным прибором Галкин предложил ребятам вставить посерединке

Максим Галкин утверждает, что работает не за подачки, а для народа. Однако на деле получается иначе.

Некоторые артисты, которые зарабатывали в России миллионы, после начала спецоперации на Украине вдруг начали критиковать действия российских властей и покинули Россию. Между тем звезды огромное имущество сколотили именно за счет бюджетных средств.

Согласно данным Госзакупок, Максим Галкин заключал договоры на выступления в Калининграде и Краснодаре, где получал за один концерт от 1,5 до 1,8 млн бюджетных рублей, а за три шоу – 5 млн 25 тысяч, пишет "Царьград".

Это не мешает Галкину поливать грязью нашу страну и активно развивать заработки за бугром. На днях он буквально стад экскурсоводом по Тель-Авиву. Шоумен прорекламировал популярный сайт, который вставил его комментарий аккурат посередине статьи.

"Дорогие друзья, хочу поделиться с вами путеводителем по чудесному Тель-Авиву, который вышел у ребят из Авиасейлс... Они составили интересный маршрут на 4 дня, а я дал им комментарий", – рассказал Галкин.

Ранее Максима Галкина высмеяли за то, что он анонсировал свое очередное турне по Израилю во время вечернего променада на велосипеде. Шоумен записывал видео, натирая промежность во время езды по городу. Выглядело это довольно странно, что и отметили пользователи Сети.

Напомним, после начала спецоперации по демилитаризации Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию и улетел в Израиле. Поклонники уверены, что назад семья не вернется.