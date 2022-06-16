"Ненавидит": убогую эпизодницу Ахеджакову раздавили одной левой

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал российских звезд, которые оскорбляют свою страну из-за рубежа. В основном такие действия артистов связаны со спецоперацией на Украине. Многие после ее начала предпочли покинуть Россию и теперь нелицеприятно отзываются от происходящем.
Среди критикующих спецоперацию российская актриса Лия Ахеджакова. Именно ей на этот раз досталось от Шахназарова.
55-летний журналист убежден, что критикующие Россию являются ее прямыми врагами. В своем ютуб-шоу он припомнил слова шоумена Максима Галкина о том, что Россия для него – это в том числе Лия Ахеджакова и Олег Басилашвили.
Ведущий программы "Шах и мат" заявил, что Басилашвили уже много лет льет грязь на россиян. Лию Ахеджакову он и вовсе назвал посредственной эпизодницей, признав таким образом убогой актрисой.
"Ненавидит вообще все окружающее и даже "топила" за педофила Дмитриева", – отметил Шахназаров.
Напомним, в недавнем интервью Лия Ахеджакова резко критиковала действия российских властей и открыто выражала гнев по поводу происходящего на Украине. Актриса дала понять, что Украина с ее ценностями ей гораздо ближе. В один момент в Сети даже появилась информация о том, что актриса якобы перевела деньги в помощь ВСУ, однако она это опровергла.