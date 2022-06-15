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"Имею право!": Забитая толпой иностранцев Пугачева наклюкалась водки до посинения

"Имею право!": Забитая толпой иностранцев Пугачева наклюкалась водки до посинения

Алена Долецкая рассказала компрометирующие факты об Алле Пугачевой.
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Российский журналист, переводчик, главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая стала новой гостьей ютуб-шоу Надежды Стрелец, в котором рассказала о творчестве и сотрудничестве со многими российскими звездами.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Долецкая поведала историю отношений с легендарными людьми, такими как Алла Пугачева, Земфира, Карл Лагерфельд, Наоми Кэмпбэлл. В основном это люди очень талантливые и сложные, в коммуникациях, во взаимодействии.

Однажды Долецкая снимала Пугачеву для обложки журнала Voque в стиле японского минимализма Ямамото. Снять женщину, звезду такого масштаба в 90-е в таком стиле было на грани фантастики. В итоге съемка превратилась в скандальные разборки с поп-дивой базарного уровня. Команда Долецкой накинулась на артистку, не понимая, что с ней так нельзя.

"Момент с Аллой Борисовной интересен был тем, что она действительно крупнейшая звезда для страны была, а команда съемочная моя на сто процентов была не русская. Я пыталась поставить музыку, чтобы они поняли, что это за человек, такая русская Тина Тернер. Но не сконвертировалась эта ценность на них, хотя это был исторический в моей жизни конфликт, потому что я никогда не кидалась ни в кого рулонами бумажных полотенец", – рассказала Долецкая.

После съемок журналистка и певица отправились отмечать совместную работу, и Пугачева учила Долецкую выпивать и быстро отрезвляться. "Алла Борисовна маэстро этого дела", – подметила Долецкая.

Журналистка добавила, что для нее Пугачева человек очень большого сердца и большой совести. Она предельно благородная натура и масштабный человек.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 15 июня 2022, 14:23 Источник: "Ютуб"/Надежда Стрелец • Требует проверки
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