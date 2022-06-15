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Шоу-бизнес
"Исчезает": сдавшая за бугром 73-летняя Пугачева чахнет на смертном одре

"Исчезает": сдавшая за бугром 73-летняя Пугачева чахнет на смертном одре

Алла Пугачева не может жить без своего зрителя, поэтому с каждым днем ей все труднее за границей.
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После начала спецоперации на Украине некоторые российские артисты улетели за рубеж. Кто-то объяснял это лечением, кто-то отпуском. Среди уехавших звезд оказались Алла Пугачева и Максим Галкин, которые казались в Израиле. Поклонники уверены, что семья покинула родину навсегда, ведь после антироссийских высказываний юмориста на его карьере в нашей стране может быть поставлен крест.

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 Алла Борисовна Пугачева

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Нелегко приходится и самой Примадонне. Из-за творческого вакуума и дефицита общения с фанатами артиста испытывает интеллектуальный голод. В подобной ситуации оказался и российский певец Андрей Макаревич, который тоже живет сейчас в Израиле.

Макаревича и Пугачеву сближает общая беда. У них "ломка" при полном отсутствии концертов и выступлений. Психолог Наталья Панфилова уверена, что опыт работы на сцене со зрителями, который складывался десятилетиями, не пройдет бесследно. Без постоянной "дозы" адреналина от сцены артисты могут просто зачахнуть. Что и видно наглядно на примере Пугачевой и Галкина. Они заметно сдали и катятся к "смертному одру" своей карьеры.

"Это травматично и неприятно. Артист привыкает, что его любят, холят, это часть его жизни, и вдруг эта часть жизни куда-то резко исчезает. Сколько бы об этом ни было разговоров, что слава — это вещь зыбкая, но все равно это очень болезненная история, потому что мы все живые люди", – отметила психолог.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 15 июня 2022, 11:53 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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