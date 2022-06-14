"В разгаре гей-парады": отрастивший мамон Галкин бежит от Пугачевой в объятия потных мужиков

Еще в феврале Примадонна вместе с мужем и детьми уехала за границу. Семейство обосновалось в Израиле. Между тем, Максим Галкин ведет весьма активный образ жизни.
В последнее время юморист только и делает, что публикует видео с антироссийскими высказываниями. Но внезапно он разбавил свою ленту снимком с пляжа: на нем артист стоит в одних плавках и светит своим полуобнаженным телом. "Кубиков еще нет", – написал артист под фотографией, буквально признав, что отрастил немаленький животик. У пользователей сразу назрел вопрос: почему вдруг юморист решил поделиться таким откровенным кадром.
Ответ нашелся у светской журналистки Алены Жигаловой. Она предположила, что Максим Галкин, возможно, нашел себе дело поинтереснее, чем выступать с концертами, высмеивающими Россию. Журналистка в шутку отметила, что в Израиле бурная ночная жизнь, так что, светящему своими прелестями комику там найдется, чем заняться. А потом она выразила надежду на то, что комик не планирует бросить Аллу Пугачеву и броситься в объятия потных мужиков.
"Я надеюсь... он не собирается из Израиля периодически отъезжать в Европу, где, как вы знаете, сейчас в разгаре гей-парады", – отметила журналистка.
А он, кстати, все ближе подбирается к Европе. Об этом говорят афиши его концертов в Латвии, Германии и даже Австралии. Вот только входит ли в планы Максима Галкина времяпрепровождения с семьей, ведь Примадонна обещала отправить детей в школу первого сентября.