"Смерть": На рассвете 53-летний Агутин ушел на небеса

"У меня нет абсолютного слуха, я не умею писать стихи и так себе пою, но делаю это с удовольствием и не хуже других", – писал о себе Леонид Агутин на своем официальном сайте. Но фанаты артиста знают, что это лукавство, и на самом деле он сочиняет прекрасные строки. Именно поэтому теперь они льют слезы.
На днях Агутин опубликовал в своем аккаунте в соцсети философские строки, которые кажутся роковыми в сегодняшних реалиях. Артист опубликовал снимок мрачных утренних сумерек, издали напоминающих картину Айвазовского, и добавил рассуждения о жизни и смерти. На фото грозные небеса разверзлись над земной поверхностью, а облака сгустились и нависли. Также он добавил фото из аэропорта на рассвете.
"Поверхностна земная суета, // Надменна смерть, а жизнь самовлюбленна. // Обычная мирская доброта // В плену корысти неодушевленной", – написал Леонид Агутин.
Поклонники были ошарашены таким творческим порывом музыканта. Они признали, что строки пробивают их до слез.
"Как хорошо написано... Как точно... Как красиво... Спасибо Вам!!!!!"; Хорошие стихи, тонко и точно все подмечено! Все будет хорошо Леонид Николаевич. Я сам в это верю"; "Вдохновляют строки"; "До слез пробило", – написали фолловеры.