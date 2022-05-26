Изменивший жене с фанаткой Агутин заявил об итоге любовной связи: Родился новый человек

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже много лет, однако даже в идеальной на первый взгляд семье бывают конфликты и разборки.

Прославленный музыкант оказался не без греха, ведь ему то и дело напоминают об измене, на которой его однажды поймали. Тогда по Сети разлетелось видео, где в кадре Леонид Агутин целует незнакомку, которая, как поговаривают, является его фанаткой.

После инцидента звездное семейство оказалось на грани развода. К счастью, все обошлось, благодаря мудрости Анжелики Варум, сумевшей простить неверного мужа. Как сейчас обстоят дела в их отношениях, остается только догадываться. Но, судя по публикациям в микроблоге, супруги счастливы. Накануне музыкант трогательно поздравил свою жену с днем рождения, посвятив ей целое стихотворение.

"В конце весны, в начале лета,

Стрелой пронзив двадцатый век,

В семействе старого завета

Родился новый человек".

Так звучат первые стоки написанного Леонидом Агутиным произведения. В финале артист пишет о том, что рядом с супругой всегда ее муж, а также дочь "с добрым сердцем", которая, к слову, стала итогом любовной связи двух звезд. Автор хита "Хоп Хей Лала-Лей" в своем обращении к горячо обожаемой возлюбленной назвал ее "драгоценной", чем, очевидно, умилил фанатов.

А потом артист приоткрыл завесу тайны и сознался, чем парочка планирует заниматься в этот чудесный праздничный день. Все просто: Леонид Агутин и Анжелика Варум собираются, что им свойственно, исполнять песни в кругу "замечательных людей", а еще без умолку болтать на разные темы.