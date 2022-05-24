"Усидеть на двух стульях": Раскрыта личность любовницы пойманного на измене Агутина

Жизнь Леонида Агутина в последнее время буквально бьет ключом.



Из-за некоторых происходящих событий певцу приходится оправдываться. Так, совсем недавно по Сети распространились слухи об эмиграции звездного семейства: якобы, Леонид Агутин и Анжелика Варум улетели в Майами, где давно живет их дочь.

Более того, многие обвинили артиста в поддержке Украины – из-за его участия в соответствующих концертах. Первой обо всем этом заговорила светская журналистка Алена Жигалова, которая, при этом, считает, что музыкант пытается "усидеть на двух стульях". Мол, на фоне выступлений в поддержку Украины, он заявлен в музыкальном фестивале Stereoleto, который пройдет в Петербурге и приурочен ко Дню России.

Музыкант, к слову, долго хранил молчание, а после появления новостей об эмиграции назвал тех, кто распространяет такую информацию, "бескомпромиссными хайпожорами". Так вот, Алена Жигалова призналась, что не совсем поняла формулировку музыканта. Ведь, его лицо на афишах светится на просто так.

"А, может быть, хайпажоры – это те, кто периодически ловит вас на изменах Анжелики Варум?", – задалась вопросом журналистка.

Она вспомнила времена, когда по Сети разлетались фотографии и видео, на которых Леонид Агутин был запечатлен с женщинами, которых позже называли любовницами неверного певца. "С моделями или участницами шоу "Голос", – раскрыла их личности Алена Жигалова. Кстати, об одном из таких снимков писали "Дни.ру".