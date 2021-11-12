Печальный опыт: почему Сотникова отказалась от второго ребенка

Актриса кино и сериалов поделилась личными переживаниями.

На съемках очередного выпуска шоу "Битва экстрасенсов", что выходит на телеканале ТНТ, актриса Вера Сотникова объяснила, почему остановилась только на одном ребенке. У знаменитости есть уже взрослый сын Ян.

По словам актрисы, она была слишком избирательна при выборе претендентов на роль отца малыша. Сотниковой казалось, что мужчины, с которыми сводит ее судьба, неидеальны. Со временем Вера смирилась с тем, что детей у нее больше не будет. Знаменитость призналась, что не хотела бы опять растить ребенка одна.

Напомним, в прошлом у Веры Сотниковой был печальный опыт неудавшегося брака. В пору студенчества знаменитость познакомилась с Юрием Никольским. 17-летняя Вера по уши влюбилась и заторопилась под венец. Когда Сотникова забеременела, ее брак начал трещать по швам. Никольский оказался не готов к ответственности. Когда сыну Веры, Яну, было восемь месяцев, Юрий сбежал. Актрисе ничего не оставалось как подать на развод.

До девятого класса сын Сотниковой жил с бабушкой Волгограде. Артистка постоянно пропадала на гастролях и не могла заниматься воспитанием мальчика. Сегодня артистка жалеет об этом. Знаменитость считает, что в молодости неправильно расставляла приоритеты.