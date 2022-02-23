"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида

Вера Сотникова поделилась своей неудачей – актриса опоздала на самолет.

Многие из тех, кто сталкивался с коронавирусом лицом к лицу, замечали, что история не заканчивается после выздоровления. Порой последствия перенесенного ковида оказывались куда хуже, чем сам вирус. Так, у некоторых начинались провалы в памяти, а кто-то и вовсе лишался волос.

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Накануне из-за ковида народ потерял Веру Сотникову – актриса не смогла сесть на самолет, а потому пассажиры так и не увидели известную актрису. "Давно ли вы опаздывали на самолет?", – поинтересовалась звезда у фолловеров своего микроблога. Сама же артистка недоумевает, как так получилось, что она опоздала на свой рейс. По ее словам, она перепутала время вылета с временем прилета и приехала в аэропорт не в то время. По ее мнению, причиной такой невнимательности могут быть последствия коронавируса. "Бдительность потеряла", – заключила звезда.

Однако по прилету женщину ждал сюрприз. Ее заселили в настоящий особняк, который поражает своим размером. Об этом Сотникова с восторгом сообщила в своем "Инстаграм". "Что это, удача? Ведь, прилетев ночью 18, меня бы просто девочки заселили в забронированный номер. А так...но разницу вы чувствуете, да?", – поделилась актриса с фанатами.

Поклонники тут же начали желать артистке хорошего отдыха. "Прекрасного, здорового отдыха вам!", "Отличного отдыха, Вера! Кавказ исцеляет все, душу и тело", "Вера Михайловна, приятного отдыха!", – написали фанаты.