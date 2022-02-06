Цымбалюк-Романовскую застали в объятиях мужчины постарше: Познакомились неделю назад

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась снимками в интересной компании.

Артистка поделилась с фанатами снимками в объятиях харизматичного мужчины явно старше себя. Оказалось, что она недавно познакомилась с выдающимся музыкантом Святославом Морозом. "Познакомились мы приблизительно неделю назад у друзей на Николиной горе, и теперь почти не расстаемся. Такое ощущение, что знакомы всю жизнь", – написала Виталина.

Цымбалюк-Романовская решила предвосхитить слухи, сообщив, что фото сделала супруга артиста Ольга, которая также присутствовала на мероприятии. Звезды были приглашены на празднование юбилея композитора Юрия Богданова. Теперь Виталина и Святославом планируют совместный концерт.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в чувствах Дмитрию Харатьяну. Пианистка выступала в одном из ресторанов, где также был задействован артист. Вместе они исполнили композицию "Уезжаю в Ленинград". Экс-супруга Армена Джигарханяна позже написала в своем блоге под видео с выступления о том, что Харатьян является ее самым любимым артистом из ныне играющих.

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская стала третьей Армена Джигарханяна, пианистка и режиссер развелись в 2017 году. Народный артист приложил руку к возросшей популярности Виталины. Армен Борисович скончался в 2020 году, причиной смерти стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний.