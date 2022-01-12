За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую

Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая жена ныне покойного Армена Джигарханяна. Она стала известной по всей России, когда начала ходить по различным телешоу и давать множество интервью. Кажется, она посетила уже все телестудии.
Многие с настороженностью относятся к пианистке и не воспринимают ее всерьез. У нее даже есть ненавистники, которые оставляют ужасные комментарии под ее постами в "Инстаграме". Несмотря на это, у нее есть и подражатели. Многие любят блондинку за внешность и за характер.
"Она обладает гармоничным равновесием между физиологией и эмоционально-интеллектуальной сферой. Она сдержана, сердечна, коммуникабельна, активна, верна жизненным идеалам и является творческой натурой", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Олег Долгицкий.
Психолог нашел хорошие качества, которыми обладает начинающая певица. Напомним, что женщина не так давно попробовала себя в роли исполнительницы. Поклонники оценили ее выход на сцену и закидали артистку комплиментами.
"Она мудра, склонна служить одной поставленной цели и способна легко переносить трудности ради идеи. Опять же, она производит очень положительное первое впечатление в силу своей гармоничности и красоты. Творческое амплуа в этом контексте явно подыгрывает ей", – подытожил эксперт.