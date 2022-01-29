"Это не просто слова": Цымбалюк-Романовская рассказала о любви к Харатьяну

Накануне известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская посетила свой любимый ресторан, где выступал актер Дмитрий Харатьян. Бывшей жене Армена Джигарханяна довелось вместе с 62-летним артистом исполнить песню "Уезжаю в Ленинград".
Позже Виталина поделилась в "Инстаграм" видеозаписью этого выступления и рассказала, что испытывает к Дмитрию особые чувства. "Мой же любимый актер из тех, кто сегодня работает. Это не просто слова", – отметила пианистка. По ее мнению, Харатьян является чуть ли не единственным артистом, кто смог через творческую жизнь пронести то, чему учили великие педагоги советской школы.
Цымбалюк-Романовская также напомнила поклонникам, что давно знакома с этим актером. Она назвала счастьем работу и сотрудничество с Дмитрием, ведь он является весьма органичным и профессиональным артистом. К слову, фанаты остались в восторге от выступления знаменитостей.
Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская – третья жена Армена Джигарханяна, скончавшегося в ноябре 2020 года. В том числе благодаря народному артисту пианистка обзавелась армией поклонников. За что россияне обожают 43-летнюю блондинку, ранее писали "Дни.ру"