"И крест повесить, и трусы снять": Цыганова растоптала "поющую для плебеев мать геев" Пугачеву

Российская певица Вика Цыганова стала новой гостьей ютуб-шоу "Алена, блин!" и рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой. Недавно она назвала Примадонну матерью геев, что вызвало резонанс. В эфире программы Цыганова оправдалась и отметила, что всего лишь процитировала саму Пугачеву.
"Мне тогда сильно прилетело от Аллы Борисовны. Она сказала: "Я мать геев!". Сейчас она будет отнекиваться, говорить, что этого не было. Но для меня это стало черной меткой. После этого мне везде закрыли дорогу", – вспоминала Цыганова.
Алла Пугачева тогда сострила и назвала себя "мать геев, поющая для плебеев". Это было в те времена, когда открывались гей-клубы и развивалась развлекательная индустрия. Цыганова отметила, что не хочет находиться рядом с отравленной кормушкой Пугачевой и ее общности, ведь у нее совсем другие ценности.
В целом говоря о тех людях, которые покинули Россию, Цыганова призналась, что ей искренне жаль этих людей.
"Это люди мимикрии, они все могут. И крест повесить, и трусы снять, и обрезание сделать. Все, что хотите", – заключила Цыганова.
По словам певицы, шоу-бизнес – суррогатное искусство, которое разлагает людей. Именно поэтому она не относит себя к этой продажной и грязной сфере.