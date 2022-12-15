Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
партнеры
Четверг
15 декабря
Лента новостей
13:30
Потерявшая деньги беглянка Пугачева оборвала последние связи с Россией
13:10
Господи, помилуй! Найденную в крови Шпицу с обезображенными глазами не спасли
12:50
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель
12:30
Снявшая одежду жена Петросяна вставила пальчики в свои дырочки для удовольствия: Сумасшедше круто!
12:10
Овдовевшая Жанна Болотова избавилась от вещей и писем покойного мужа Николая Губенко
11:50
Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой
11:30
С какого и по какой возраст в России выдают ипотеку и кредиты наличными
11:10
"Аплодисменты ее подлости": россияне пристыдили рыдающую втихушку Ахеджакову
10:50
Возбужденные мужики облизали вывалившиеся груди Семенович: Там молочко
10:30
"Девчонки из эскорта": Подлого изменщика Джигана поймали с другими бабами после свадьбы с Самойловой
10:10
В Ангарске загорелся нефтедобывающий завод
09:50
Ждут в суде: с богача Тимати пытаются вытрясти огромные деньги
09:30
В Москве рухнул спрос на аренду элитного жилья
09:10
Врачи борются за жизнь разбитой Савельевой с раскуроченной промежностью: Может закончиться печально
08:50
Провалившуюся под лед косулю спасли в Самарской области
08:30
Новый год в кругу семьи – польза и вред
08:10
Тест: как хорошо вы знаете факты из биографии Надежды Румянцевой
06:24
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
04:05
Что будет с рынком жилья в 2023 году?
02:30
Доля ипотечных сделок выросла на 17%
00:04
День Аввакума: что нельзя делать в праздник 15 декабря
22:10
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
21:50
"Задирал футболку": интимная связь Алины Кабаевой с известным мужчиной обросла подробностями
21:30
"Похоронили": измученная болезнью Поплавская ревела в агонии
20:50
"Пососали и пошли": два мужика зарядили Малышевой по самые гланды на Первом канале
20:30
"Тревоги хоть отбавляй": увлечению россиян колдунами и экстрасенсами нашли объяснение
20:10
"Много боли и недосказанности": Елена Яковлева ушла со сцены после трагической кончины сына-фрика
19:50
"Это был неравный бой": поставивший крест на карьере Меладзе стоит с протянутой рукой
19:30
Живые новогодние елки опасны для собак – предупредил кинолог
19:10
ТОП-5 опасных для туристов стран мира
18:50
"У меня покрупнее": пустивший слюну Дзюба показал своего удава постороннему мужику
18:30
"Рвет во все стороны": объявлено о громком уходе снявшего маску Филиппа Киркорова
18:10
Буллинг, бедность и отец-зэк: как детские травмы повлияли на жизнь одинокой Самбурской
17:50
Опять беременна? Окровавленная беглянка Брежнева оказалась на улице после развода
17:30
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники
17:10
Живущему с двумя женщинами Харламову требуется помощь лекаря: Закладываются конфликты
16:50
Загнали в гроб: Директор сцепился с братом облапошенного Моисеева из-за наследства
16:30
В Москве пройдет марафон "Корзина доброты"
16:10
Родила троих детей, скрывает мужа и давно не снимается: куда пропала звезда "Счастливы вместе" Сагалова
15:50
Суд и иск на миллионы: Влипшая в уголовщину Собчак попалась после подлого обмана
15:30
Жизнь больше не будет прежней: погрязшая во лжи Маркл дорого заплатила за брак с принцем Гарри
15:10
"Закрываю между нами дверь": Пойманный за поцелуями с другой Агутин ушел от Варум
14:50
Перепутал с лосем: в Свердловской области мужчина застрелил друга
14:30
"Место на Востряковском": Подробности похорон умершего на 85-м году жизни Дроздова
14:10
В Ханты-Мансийске поймали убийц и насильников спустя 11 лет
13:50
Грозила инвалидность: Воробей о жизни единственной дочери после серьезной операции за 7 миллионов
13:30
"Обманули": Родная кровинушка покойника Моисеева пошла войной на заграбаставшего миллионы наследника
13:10
"Устроили тайную": Отчаянный поклонник повел скачущую по мужикам Волочкову под венец
12:50
К Земле приближается астероид
12:30
Телефонные мошенники обчистили пенсионерку на 400 тысяч
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Срочно!": Пропавшая без вести Кадышева нашлась с обрезанными руками и ногами
"Развод": вечная любовь Игоря Крутого разбилась вдребезги
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"Рвет во все стороны": объявлено о громком уходе снявшего маску Филиппа Киркорова
Невозможно узнать: как выглядит перенесшая микроинсульт 69-летняя Понаровская
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Потерявшая деньги беглянка Пугачева оборвала последние связи с Россией

Потерявшая деньги беглянка Пугачева оборвала последние связи с Россией

Перебравшаяся в Израиль Алла Пугачева, кажется, сжигает мосты с Россией.
прочитано 43 раза

В конце лета-начале осени вся страна обсуждала возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Артистка привезла и детей, которые успели сходить на линейку в школу. Тогда казалось, что Примадонна действительно лишь на время улетала в Израиль, чтобы, как она сама говорила, подлечиться и отдохнуть.

ПО ТЕМЕ

Беда в семье беглянки Пугачевой: Серьезно заболевшей старухе требуется дорогущая операция

"Лицемерие": Пугачевой напомнили об измене подлого Галкина*

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Но настал день, когда артистка собрала вещи и детей и вновь улетела на Землю обетованную, бросив вслед: "Были холопами, стали рабами". Так артистка назвала тех, кто критикует ее за то, что она оставила родную страну в столь трудное время, и, вероятно, кто поддерживает спецоперацию.

Немного ранее некогда обожаемая миллионами певица призналась, что целиком и полностью поддерживает своего мужа Максима Галкина*, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии, а также попросила Минюст РФ признать иноагентом и ее.

Вместе с тем Алла Борисовна не забывает говорить о любви к родине. Якобы и она, и ее опальный супруг желают России лишь процветания. Но кажется, что звездная семья ничего общего с родной страной иметь больше не хочет. Пугачева обрывает последние связи с Россией.

Сначала артистка, которая в глазах россиян стала беглянкой, выставила на продажу особняк в деревне Грязь, а теперь распрощалась с бизнесом в РФ. Как сообщает телеграм-канал Mash, Алла Борисовна закрыла свою последнюю компанию – фирму "АБП", которая существовала целых 12 лет.

Известно, что певица торговала вещами личного бренда через эту контору. Но, перебравшись в Израиль, Алла Пугачева объявила о банкротстве, то есть потере денег в "АБП". После проверки компании налоговая ее закрыла.

* внесен Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 13:30 Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров прислал букет на похороны: смерть разрушила грандиозные планы уехавшей за границу Пугачевой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Невозможно узнать: как выглядит перенесшая микроинсульт 69-летняя Понаровская

Старость отменяется
Шоу-бизнес

Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой

Какие страсти!

Шоу-бизнес

"Аплодисменты ее подлости": россияне пристыдили рыдающую втихушку Ахеджакову

Артистка снова пожаловалась

Шоу-бизнес

Тест: как хорошо вы знаете факты из биографии Надежды Румянцевой

Сможете отгадать?

Гороскоп

Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Здоровье

Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники
"Судорожные припадки и липкий пот": почему люди умирают в Новый год
"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью
Сколько чашек кофе можно пить детям?

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+