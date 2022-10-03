Похоронил единственную дочь и бросил жену ради Цымбалюк-Романовской: непростая судьба Джигарханяна

Сегодня, 3 октября, Армену Джигарханяну могло бы исполниться 87 лет.

Армена Джигарханяна не стало почти два года назад. Ни для кого не секрет, что творческая судьба артиста была невероятно счастливой. Он сыграл десятки ярких ролей в театре и кино, стал одним из любимейших зрителями актеров и даже основал собственный театр. А в личной жизни Армена Борисовича часто преследовали неудачи и трагедии. Какие-то из них свалились на артиста по воле судьбы, а другие он буквально сотворил собственными руками.

Первой избранницей легендарного мэтра стала коллега по Ереванскому русскому драматическому театру Алла Ванновская. Несмотря на то, что Ванновская была на 15 лет старше, между актерами вспыхнул роман. В 1964 году возлюбленная подарила артисту дочку Елену. Однако прибавление не скрепило отношения.



Супруга Джигарханяна страдала тяжелым психологическим заболеванием и постоянно изводила мужа. Через несколько лет союз рухнул, а Ванновская попала в психиатрическую больницу, где и скончалась в возрасте 46 лет. Наследнице пары в тот момент было всего два года.

Спустя год после кончины первой жены, в 1967-м, Армен Борисович снова пошел в загс. Его супругой стала актриса того же театра Татьяна Власова. Этот брак оказался намного крепче предыдущего, но не подарил артисту детей. Зато Джигарханян усыновил наследника жены от предыдущих отношений и воспитывал его наравне со своей дочерью. Казалось, что в личной жизни звезды наконец наступила белая полоса. Однако в 1987 году семью поразила трагедия. 23-летняя наследница звезды скончалась, уснув в автомобиле с включенным двигателем в гараже.

Армен Борисович тяжело переживал утрату, но супруга неизменно была рядом, чтобы его поддержать. Так могло бы продолжаться и дальше, если бы спустя 48 лет совместной жизни, в 2015 году, Джигарханян неожиданно не бросил жену ради молодой возлюбленной. Его новой избранницей стала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Учитывая 47-летнюю разницу в возрасте, мало кто верил в счастливое будущее этой пары. И в этот раз сплетники оказались правы. Спустя год совместной жизни в семье начались ссоры. А в 2017 году супруги развелись с громким скандалом. По словам Джигарханяна, молодая жена принесла ему много боли и страданий.

К сожалению, до конца залечить раны Армену Борисовичу не удалось. Однако рядом с артистом вновь оказалась вторая супруга, с которой он прожил вместе полвека. Татьяна Власова не только простила бывшего мужа, но и помогала ему преодолеть трудности. Поговаривали, что незадолго до смерти мэтра они снова сочетались браком.