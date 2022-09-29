Тонкая как тростинка Цымбалюк-Романовская облизала влиятельного мужчину: Джигарханян очень любил

Виталина Цымбалюк-Романовская проводит время в интересных местах.

Виталина Цымбалюк-Романовская известна в мире шоубизнеса не только как украинская пианистка, но и как бывшая жена Армена Джигарханяна. Разница в возрасте между ними была почти 60 лет, но разошлись они из-за финансовых скандалов и манипуляций. Какое-то время Джигарханян даже прятался от супруги в больнице и просил не пускать ее в палату.

Интересно, но будучи в браке, Цымбалюк-Романовская ни на шаг не отходила от своего супруга. А сейчас, спустя два года после его ухода, она нет-нет да вспоминает бывшего мужа. Интересными фактами Виталина делится с подписчиками в социальных сетях.

Недавно, тонкая как тростинка Цымбалюк-Романовская поделилась фотографиями из поездки на Дачу Сталина. Там на нее напала муза философии.

"Армен Джигарханян очень любил Сталина. Рассказывал много мнимых историй", — рассказывает Виталина. Далее, она ушла в рассуждения, почему в жизни именитого актера было все, что он ненавидел и чего боялся. Виталина считает, что не нужно приравнивать себя к своим "кумирам". Романовская в этой фразе буквально облизала советского лидера и влиятельного мужчину и принизила бывшего мужа, посчитав, что судьба была жестока к Джигарханяну из-за его сравнений себя со Сталиным.